Bloomberg 12.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

IWF-Empfehlungen „Griechenland birgt keine direkten Risiken für Deutschland“

Die größten Risiken für Deutschlands Wachstum stammen aus der Eurozone. Ein schwächer als erwartetes Wirtschaftswachstum in den Partnerländern und „erneuter Stress in der Eurozone“ könnten Deutschlands Wachstum dieses Jahr bremsen. Davon geht der Internationale Währungsfonds in seinen vorläufigen Empfehlungen aus, die am Montag in Berlin vorgestellt wurden.