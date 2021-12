Redaktion 21.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

IWF-Spitze Briten für zweite Amtszeit von Christine Lagarde

Christine Lagarde wird von Großbritanniens Finanzminister George Osborne für eine zweite Amtszeit in der Spitze des Internationalen Währungsfonds nominiert werden. Voraussetzung ist, dass sie nicht wegen einer Zahlung an Unternehmer Bernard Topie zu ihrer Amtszeit als Finanzministerin in ein Gerichtsverfahren verwickelt wird.