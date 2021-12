Jaap Gillis wird neuer Geschäftsleiter von Bouwfonds Reim

Ab August wird Jaap Gillis neuer Geschäftsleiter der niederländischen Fondsgesellschaft Bouwfonds Reim . Gleichzeitig wird er Vorstandsmitglied bei der Rabo Real Estate Gruppe. Er übernimmt damit die Nachfolge von Jean Klijnen.Gillis war bis Ende März Geschäftsführer von Redevco. Zuvor war er in leitender Position bei Amstelland MDC und ING Real Estate tätig. Neben seiner Position bei Bouwfonds arbeitet Gillis für mehrere Interessensverbände. Unter anderem ist er Vorsitzender des Dutch Green Building Council und war Vorstandsmitglied des Verbandes institutioneller Immobilienanleger. Ferner ist Gillis stellvertretender Vorsitzender des Urban Land Institute in den Niederlanden und Fellow des Royal Institute of Chartered Surveyors.