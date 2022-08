ANZEIGE

BlackRock Marktausblick Alle Augen richten sich auf Jackson Hole

Eine große Lücke klafft nach wie vor zwischen dem, was Anleger von der US-Notenbank Fed im kommenden Jahr erwarten und dem, was die Fed selbst in Aussicht stellt. Notenbankchef Jerome Powell wurde bereits vor dem Economic Symposium in Jackson Hole (25. bis 27. August) nicht müde zu betonen, dass aus heutiger Sicht Zinssenkungen im Jahr 2023 eher nicht zu erwarten seien. Der Markt preist hingegen weiter in einer fast störrischen Manier gleich eine ganze Reihe an Senkungen ein. Am Ende kann nur eine Partei Recht behalten.