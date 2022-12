Starker Ausblick für Anleihen Das kommende Jahr wird der Gegenentwurf zu 2022

Felix Herrmann © Aramea AM

Seit mehr als sechs Monaten sind sich Volkswirte im Prinzip einig, dass Europa eine Rezession nicht wird vermeiden können. Und klar: Hohe Energiepreise und steigende Zinsen lassen eine solche Prognose durchaus plausibel erscheinen. Allein erreicht hat uns der Abschwung in Europa und selbst in Deutschland, das als neuer schwacher Mann Europas ausgemacht wurde, bislang noch nicht. Entpuppt sich der Rezessionsteufel, den Experten bereits seit langem an die Wand malen, am Ende als weit weniger hässlich als noch vor kurzem gedacht? Nicht ausgeschlossen, dennoch werden wir klare konjunkturelle Bremsspuren sehen.

Das Jahr 2022 war geprägt von hohen und steigenden Inflationsraten sowie einem robustem, wenngleich nachlassendem Wachstum. 2023 dürfte ein nahezu spiegelbildliches Makroumfeld mit sich bringen: Fallende Teuerungsraten bei zunächst negativen und anschließend zulegenden Wachstumszahlen. Wenngleich wir sicher kein konjunkturelles „Goldilocks“-Umfeld bekommen werden: Die Aussicht auf eine sinkende Inflation in der westlichen Welt sowie die Entspannung bei den Lieferkettenproblemen stellen erhebliche Verbesserungen der Lage gegenüber 2022 dar. Darüber hinaus sollte die Makrounsicherheit im Verlauf des Jahres 2023 deutlich abnehmen.

Schlechtere Finanzierungsbedingungen und weiterhin hohe Preise für Energie und Nahrungsmittel werden im ersten Halbjahr dennoch zu einer konjunkturellen Verlangsamung führen. Insgesamt rechnen wir für das kommende Jahr mit einem globalen Wachstum von lediglich rund zwei Prozent.

Leitzinshochs scheinen in Reichweite

Anders als beim Wachstum bleibt das Risiko bei der Inflation zumindest in Europa nach oben gerichtet. Dennoch hat sich die Diskussion von der Frage, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, auf die Frage verlagert, wo sie sich einpendeln wird. Basiseffekte bei der Preisentwicklung für Nahrung und Energie werden die Gesamtinflation 2023 zwar zweifelsohne drücken. In Deutschland werden die Preisbremsen bei Gas und Strom die Teuerungsrate sogar um zusätzliche ein bis zwei Prozentpunkte senken. Ein Wiederhochfahren der chinesischen Wirtschaft könnte jedoch mit steigenden Ölpreisen einhergehen und hätte damit das Potenzial, den Rückgang der Inflation zu verlangsamen – oder gar noch einmal umzukehren.

Die Leitzinshochs scheinen in den USA und der Eurozone in Reichweite zu sein. Sollten sich aber auch nur die geringsten Verharrungstendenzen auf aus Notenbankensicht inakzeptablen Inflationsniveaus herauskristallisieren, dürften die Währungshüter diesen mit einer ziemlich harschen Null-Toleranz-Strategie begegnen. Dies würde selbst eine Rezession nicht verhindern können. Die Folge wären höhere Endraten. Insbesondere in der Eurozone scheint nach der letzten EZB-Sitzung die Möglichkeit gegeben, dass noch einmal Dynamik in den prognostizierten Zins-Höchststand kommt (aktuell 3,25 Prozent), da die Währungshüter um EZB-Chefin Christin Lagarde weiterhin sehr besorgt hinsichtlich der Inflation wirken.

In den USA dürfte die Konjunkturentwicklung eine stärkere Rolle bei den Entscheidungen der Notenbank spielen. Je robuster sich die Wirtschaft zeigt, desto schwerer wird es jenseits des Atlantiks werden, tatsächlich einen Schlussstrich unter den Leitzinsanhebungszyklus zu setzen. Somit ist ähnlich wie bei der zukünftigen Inflationsentwicklung auch bei der Notenbankpolitik von „im Zweifel eher mehr“ auszugehen. Wir rechnen mit einem Höchststand der Zinsen bei über fünf Prozent. Dieser sollte auch noch Ende 2023 Bestand haben.

Ausblick für Anleihen so gut wie lange nicht

Für den Anleihemarkt war das Jahr 2022 eines der schlechtesten seit dem frühen 18. Jahrhundert. Mit Blick auf 2023 sind die Aussichten für die Anlageklasse nun so gut wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Das neue Mantra an den Finanzmärkten lautet zurecht: „Bonds are back!“

Zwar käme es aus heutiger Sicht überraschend, wenn wir das Renditehoch etwa bei zehnjährigen deutschen Staatsanleihen bereits gesehen haben. Dennoch liegt der Großteil des Zinsanstiegs hinter uns – was zur Attraktivität des gesamten Rentenmarkts beiträgt.

Gerade für Anleihen von Emittenten mit solidem Investmentgrade-Rating sind die Aussichten sehr gut. Das Abschütteln der größten Inflationssorgen führt zu einem Fokusschwenk auf die Konjunkturentwicklung. Trotz der zuletzt etwas aufgehellten Aussichten bleibt die Wachstumsperspektive alles andere als rosig. Während dies für Aktien und Anleihen von Emittenten mit schwachen Ratings kurzfristig eher Gegenwind bedeuten dürfte, werden Anleger in Investment-Grade-Anleihen mit aktuell beispielsweise 4,5 Prozent Rendite im BBB-Bereich bei zehn Jahren Laufzeit recht fürstlich entlohnt. Nachranganleihen von bonitätsstarken Emittenten bieten sogar noch mehr Rendite und somit einen Schutz gegen Zins- beziehungsweise Renditeanstiege. Sobald der von uns erwartete abermalige Renditeanstieg sowie die größten Rezessionssorgen Geschichte sind, hellt sich der Ausblick für den Rentenmärkt auch in der Breite noch weiter auf. Größere Renditeanstiege sollten 2023 konsequent für eine Durationsverlängerung der Rentenportfolios genutzt werden.

Aktien scheinen vergleichsweise teuer

Im Vergleich zum Rentenmarkt mutet der Aktienmarkt vergleichsweise teuer an. Leicht aufgehellte Konjunkturerwartungen und das vermeintlich absehbare Ende des Leitzinsanhebungszyklus in den USA und der Eurozone sind grundsätzlich valide Argumente pro Aktien. Allerdings sind die Gewinnerwartungen immer noch zu hoch.

In einer durchschnittlichen Rezession fielen die Unternehmensgewinne in der Vergangenheit im Schnitt um rund 30 Prozent. Von diesen Zahlen sind die Gewinnerwartungen für 2023 derzeit meilenweit entfernt. Das heißt: Die Aktienmärkte preisen aktuell offenbar nicht einmal eine milde Rezession ein – weder in den USA noch in Europa. Dabei wird der Druck auf Umsatz und Margen nach einem zugegebenermaßen überraschend starkem Jahr 2022 wohl unweigerlich zunehmen.

Für den breiten Aktienmarkt rechnen wir zumindest in den kommenden drei Monaten mit einem schwierigen Umfeld. Im späten Frühjahr könnten sich die Aussichten jedoch verbessern, wenn sich Chinas Wirtschaft endgültig komplett öffnet und die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht haben.