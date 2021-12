Redaktion 09.05.2017 Lesedauer: 3 Minuten

Jahrespressekonferenz der Finanzaufsicht Kleine Institute entlasten: Bafin-Chef über die Finanzmarkt-Regulierung und IT-Sicherheit

Die Pläne der EU-Kommission, kleinere Institute regulatorisch zu entlasten, gehen Bafin-Präsident Felix Hufeld nicht weit genug. „Wir brauchen einen differenzierten Ansatz“, forderte er in seiner Rede zur Jahrespressekonferenz der Behörde am 9. Mai in Frankfurt. Außerdem sprachen Hufeld und seine Bafin-Kollegen über IT-Sicherheit, den CFD-Verbot für Privatanleger und die Auswirkungen des Niedrigzinsniveaus auf Versicherer und Finanzdienstleister.