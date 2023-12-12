Nachhaltige Geldanlage
Jahresrückblick: Das sind die 20 beliebtesten Fonds-Ranglisten 2023
Jahresrückblick Das sind die 20 beliebtesten Fonds-Ranglisten 2023
Platz 20: Die 20 besten Fonds und ETFs für Dividendenaktien global
In volatilen Börsenzeiten richten viele Anleger den Blick auf die Dividende. Ausschüttungen werden von den Aktionären als Zeichen für die gute Verfassung eines Unternehmens gewertet. Entscheidend ist letztlich das Gesamtergebnis, das sich aus Kurssteigerungen und Erträgen zusammensetzt. DAS INVESTMENT zeigt hier, welche globalen Dividendenfonds über drei Jahre vorn liegen.
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