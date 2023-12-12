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Frau im Geldregen | © Jessica Hunold / Sven Stoll mit Canva
Frau im Geldregen. Bildquelle: Jessica Hunold / Sven Stoll mit Canva

Platz 20: Die 20 besten Fonds und ETFs für Dividendenaktien global 

In volatilen Börsenzeiten richten viele Anleger den Blick auf die Dividende. Ausschüttungen werden von den Aktionären als Zeichen für die gute Verfassung eines Unternehmens gewertet. Entscheidend ist letztlich das Gesamtergebnis, das sich aus Kurssteigerungen und Erträgen zusammensetzt. DAS INVESTMENT zeigt hier, welche globalen Dividendenfonds über drei Jahre vorn liegen