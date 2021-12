Jakob Wiggert Vertriebsdirektor verlässt Wells Fargo

Bevor Wiggert für den Vermögensverwalter des US-Finanzdienstleisters Wells Fargo tätig war, arbeitete er fünf Jahre lang ebenfalls als Director Sales für BNP Paribas Investment Partners. Zuvor war er knapp zwei Jahre lang Senior Sales Manager der britischen Fondsgesellschaft Schroders.Nach seinem Studium in Hamburg war Wiggert zunächst für die Citibank Privatkunden-Sparte in Hamburg und später in Düsseldorf tätig. Zuletzt war er dort Projectmanager Wealth Management Sales and Distribution.