Nach einer Karriere in der traditionellen Finanzwelt wagte James Butterfill den Sprung in die Kryptoindustrie. Im Interview mit DAS INVESTMENT Karriere spricht der Head of Research bei Coinshares über seinen ungewöhnlichen Karriereweg und gibt Tipps für den Berufseinstieg in der Kryptobranche.

DAS INVESTMENT: Sie haben 25 Jahre Erfahrung in der klassischen Finanzbranche. Wie kam es zum Wechsel in die Kryptowelt?

James Butterfill: Mein Weg begann eigentlich schon während des Studiums, da habe ich Computer für andere zusammengebaut, um mir etwas dazuzuverdienen. Die Leidenschaft für Technik war also immer da. Trotzdem ging ich zunächst den klassischen Weg: Fondsmanager bei HSBC, danach wechselte ich zur Coutts, der Bank der britischen Königsfamilie. Von dort ging ich ins ETF-Geschäft zu ETF Securities. Dort fingen 2015 die ersten Kunden an zu fragen: „Ihr habt ETFs auf Gold, warum nicht auf Bitcoin?“

Was war der Grund für den Wechsel zu Coinshares?

Butterfill: Nach dem Verkauf von ETF Securities startete ich zunächst eine kleine Beratung. 2018 ging ich dann zu Coinshares – damals gab es praktisch keine anderen seriösen Player in dem Bereich. 21Shares und Co. existierten noch nicht. Coinshares war der einzige Anbieter mit echter Glaubwürdigkeit.

Wie reagierte Ihr Umfeld auf diesen Schritt?

Butterfill: Vor fünf Jahren wurden wir in Kundenmeetings noch ausgelacht. Besonders die älteren Banker hielten uns für verrückt. In den Banken war es damals üblich zu sagen: „Hey, du bist jung, du verstehst das mit Krypto“ – als ob das Alter etwas mit dem Verständnis der Technologie zu tun hätte. Unsere Hauptaufgabe war lange Zeit reine Aufklärungsarbeit. Viele Fondsmanager sagten mir privat: „Ich besitze selbst Bitcoin, aber würde das nie öffentlich zugeben.“

Die Angst, sich vor Kollegen lächerlich zu machen, war riesig.

Was raten Sie jungen Menschen, die in die Kryptoindustrie einsteigen wollen?

Butterfill: Das Interessante ist: Die Grenzen zwischen traditioneller Finanz- und Kryptowelt verschwimmen zunehmend. In unserem Team haben wir einen Kollegen, der direkt von der Uni in die Kryptowelt eingestiegen ist. Seine Rolle entwickelt sich jetzt in Richtung klassischer Aktienanalyst, er macht sogar sein CFA-Examen. Bei einem Asset Manager wie uns kann man also durchaus transferierbare Skills aufbauen.

Was hat sich grundlegend verändert?

Butterfill: Die Anforderungen haben sich komplett gewandelt. Früher saßen an der Börse Leute, die gut mit Zahlen im Kopf jonglieren konnten. Die standen dann auf dem Handelsparkett und haben laut gerufen. Heute sind 80 bis 90 Prozent Programmierer. Besonders Python-Kenntnisse sind extrem wichtig geworden. Das passt auch zur Kryptowelt – sie ist von Natur aus sehr technisch orientiert.

Was ist die am meisten unterschätzte Fähigkeit in Ihrer Branche?

Butterfill: Abstraktes Denken und die Fähigkeit, Hype von Substanz zu unterscheiden. Es gibt viele vermeintlich glaubwürdige Leute in der Kryptowelt, die oberflächlich sehr überzeugend klingen.

Man muss das Marketing durchschauen und erkennen können, was wirklich dahintersteckt.

Hand aufs Herz: Sind Sie manchmal Bitcoin-Maximalist?

Butterfill: Nein, ich war nie ein sogenannter „Bitcoin-Maxi“.

Auch keine Laseraugen auf dem Profilbild?

Butterfill (lacht): Nein, und ich werde sie nie haben. Mein Ansatz war immer: Hausaufgaben machen, verstehen, analysieren. Deswegen habe ich auch selbst Mining-Rigs gebaut. Heute managen wir ein aktiv verwaltetes Produkt im Wert von einer Milliarde US-Dollar und besuchen die Unternehmen vor Ort. Es geht nicht um blinden Glauben, sondern um fundierte Analyse.

Wenn Sie Ihrem 20-jährigen Ich einen Rat geben könnten – was wäre das?

Butterfill: Natürlich könnte ich jetzt sagen „Kauf Bitcoin im Jahr 2009“. Aber ehrlich gesagt, würde ich nichts anders machen. Die Entwicklung hat mir auch finanziell gutgetan – ich konnte mir einen Bauernhof auf dem Land kaufen. Zwar bin ich kein Milliardär wie manche andere, aber ich bin sehr zufrieden. Interessant ist: Ich hätte fast eine Karriere als Programmierer eingeschlagen, mein Master war in Computing und Geophysik. Wer weiß, vielleicht wäre ich am Ende trotzdem hier gelandet.

Was ist Ihr wichtigster Rat für Einsteiger?

Butterfill: Man braucht echte Leidenschaft für die Sache – nur dann entwickelt man auch die Fähigkeit zu unterscheiden, welche Projekte Substanz haben und welche nicht. In der Kryptoindustrie gibt es viel Müll, und diese Unterscheidung treffen zu können, ist mindestens genauso wichtig wie das technische Verständnis. Wenn man diese Passion hat und bereit ist, tief einzutauchen, kommt der Erfolg von selbst.