Russell Investments hat James Young zum Vertriebsdirektor für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Young verantwortet seit dem 1. April von London aus die Geschäftsentwicklung der US-Gesellschaft in der DACH-Region. Young berichtet an Riccardo Stucchi, EMEA Co-Leiter der Abteilung Privatmärkte (EMEA Co-Head of Private Markets). Das Unternehmen ist auf die Bereiche Private Markets, liquide Anlagen und Outsourced CIO-Lösungen für institutionelle Investoren und Asset Manager spezialisiert.

Young kommt von Stoneweg, einem Immobilien-Investmentunternehmen mit Sitz in Genf. Dort leitete er seit 2020 die Geschäftsentwicklung. Zwischen 2014 und 2020 verantwortete Young den Vertrieb in der Dach-Region für die Londoner Fondsboutique Artemis Investment Management.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 280,3 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2024) für Kunden in 32 Ländern und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington. Russell Investments unterhält Niederlassungen in 17 Städten auf der ganzen Welt, darunter in New York, London, Toronto, Tokio und Shanghai.