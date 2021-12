Vertriebsleiter verlässt Artemis James Young wechselt zu Schweizer Immobilienfirma

Der auf Immobilienanlagen spezialisierte Vermögensverwalter Stoneweg hat zwei ehemalige Mitarbeiter der Londoner Fondsgesellschaft Artemis angestellt. James Young und James Martinelli arbeiten am Standort London, wo das Schweizer Unternehmen eine neue Niederlassung eröffnet hat. Sowohl Young als auch Martinelli übernehmen Positionen in der Geschäftsentwicklung und sollen Stoneweg dabei unterstützen, neues Kapital zu akquirieren, heißt es. Zudem fallen die Betreuung bestehender Mandate sowie die Neuausrichtung der Kundeninfrastruktur in ihr Aufgabengebiet.

James Young steigt als Leiter der Geschäftsentwicklung bei Stoneweg ein. In dieser Position werde er ein Team aus Investmentexperten in London, der Schweiz und Skandinavien führen. Zuvor war Young sechs Jahre bei Artemis als Vertriebsleiter tätig. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen Thames River Capital und Prudential Financial.

Vierzehn Jahre arbeitete James Martinelli vor seinem Wechsel bei Artemis. Dort war er unter anderem für die Kundenbeziehungen in Europa zuständig. Zuvor arbeitete Martinelli bei Baring Asset Management und Merrill Lynch Investment Managers.

Der Standort London ist die achte Niederlassung von Stoneweg. Das Unternehmen ist in sieben Ländern tätig. „In London eine Niederlassung zu eröffnen markiert einen wichtigen Schritt für unser Unternehmen, denn wir wollen neues Kapital akquirieren und das Angebot für unsere bestehenden Investoren erweitern“, so Jaume Sabater, Geschäftsführer von Stoneweg. Das Team in Großbritannien werde noch vergrößert.

Artemis will die Lücke mit bestehenden Kräften schließen, teilte das Unternehmen mit. So werde Stefan Sealey, der im April dieses Jahres als Vertriebschef für Deutschland zu Artemis kam, aus dem Münchner Büro einen Teil der Aufgaben übernehmen. Er berichtet an den neuen Leiter des Vermittlergeschäfts, Adam Gent.