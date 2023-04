Banken-Krise Brief von Jamie Dimon: Die Einschätzungen des mächtigsten Bankers der Welt

Jamie Dimon gilt als der mächtigste Banker der Welt. An der Wall Street hat der Chef von J.P. Morgan den Spitznamen „King Jamie“, zugleich ist er das Sprachrohr der Finanzbranche. Entsprechendes Gewicht hat sein alljährlicher Brief an die Aktionäre (hier in voller Länge, englisch). Darin schildert er seine Sicht auf die aktuelle Lage in der Welt und liefert prägnante Einsichten in die Branche.

Der Hurrikan ist vorerst abgewendet

Vor knapp einem Jahr schaffte es Dimon in die Schlagzeilen der Wirtschaftsblätter, weil er in Folge des russischen Einmarschs, zusammengebrochener Lieferketten und steigender Energiepreise einen „Hurrikan“ auf die Weltwirtschaft zukommen sah. Die Wirtschaft, so seine These im vergangenen Jahr, stehe vor einer beispiellosen Kombination von Problemen. Sein neuer Brief zeichnet nun ein etwas freundlicheres Bild. Der Hurrikan, dessen Wortwahl er schon wenige Tage nach seinem legendären Interview bedauerte, wurde zu „Gewitterwolken“ (storm clouds) degradiert.

Sein Vergleich ist nicht zufällig gewählt: Gewitterwolken enden nicht immer mit Regen und Blitzen, sondern können sich "friedlich und schmerzlos auflösen", so wie möglicherweise auch die aktuell angespannte Situation. Dennoch betont Dimon, dass sein Unternehmen auch auf einen schlechten Verlauf der Dinge vorbereitet sei.

Denn klar sei auch: Die Lage ist weiter angespannt. Und glaubt man Dimon, wird sie es auch noch eine Weile sein. "Während ich diesen Brief schreibe, ist die aktuelle Krise noch nicht vorbei, und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben", so Dimon in dem Brief.

Banken-Probleme nicht mit 2008 vergleichbar

Seine Diagnose der jüngsten Turbulenzen im Banken-Sektor: „Die derzeitige Krise hat zwar einige Schwachstellen im System aufgedeckt, sollte aber nicht als etwas angesehen werden, das mit dem Jahr 2008 vergleichbar ist.“ Die aktuelle Bankenkrise betreffe „weit weniger Finanzakteure und weniger Probleme, die gelöst werden müssen“.

Insgesamt blickt Dimon optimistisch in die Zukunft: "Wenn man zu lange über Risiken spricht, wird das Urteilsvermögen getrübt. Der Blick nach vorne ist sehr positiv", schreibt Dimon.

Jamie Dimon sieht positive Zukunft

Verschiedene Aspekte stimmen den J.P.Morgan-Chef positiv. So würden die Menschen ungeachtet der Marktvolatilität 23 Prozent mehr ausgeben und über 1,2 Billionen Dollar "überschüssiges Bargeld" mehr als vor der Pandemie auf ihren Girokonten verfügen. Als weitere positive Aspekte führt er an:

"Extrem niedrige" Arbeitslosigkeit.

Steigende Löhne, „vor allem am unteren Ende“

"10 Jahre mit Haus- und Aktienpreisanstiegen"

Sein Fazit: „Selbst wenn wir in eine Rezession geraten sollten, wären die Verbraucher in einer viel besseren Verfassung als während der großen Finanzkrise.“ Dazu tragen auch die Erholung der Lieferketten, die Gesundheit der Unternehmen und die geringen Kreditausfälle bei

Vor allem im Long Run sei keine Trendwende erkennbar: "Wie auch immer die Ereignisse verlaufen, es ist wahrscheinlich, dass das amerikanische BIP in 20 Jahren mehr als doppelt so groß sein wird wie heute."