Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender der größten US-Bank J.P. Morgan, hat sich für seinen Tonfall, nicht aber für den Inhalt seiner scharfen Kritik am Homeoffice entschuldigt. In einem Interview mit CNBC räumte der 68-Jährige ein, dass sein mit Kraftausdrücken durchsetzter Ausbruch bei einer Mitarbeiterveranstaltung unangemessen gewesen sei. „Ich sollte niemals fluchen, niemals“, sagte Dimon. „Und ich sollte nicht wütend werden.“ Gleichzeitig bekräftigte er seine Überzeugung, dass die angeordnete Rückkehr ins Büro für das Unternehmen alternativlos sei.

Umstrittener Wutausbruch

Der Bankchef hatte in einer Filiale in Ohio kein Blatt vor den Mund genommen, als er über die bei einigen Mitarbeitern beliebte Homeoffice-Praxis sprach: „Viele von euch waren in diesem verdammten Zoom und haben Folgendes getan: E-Mails gelesen, einander SMS geschickt, was für ein Ars**** der andere ist. Nicht aufgepasst, eure Unterlagen nicht gelesen.“

Besonders verärgert zeigte sich Dimon über die mangelnde Erreichbarkeit an bestimmten Wochentagen: „Und erzählt mir nicht diesen Mist, dass Homeoffice am Freitag funktioniert. Ich habe versucht, am Freitag viele Leute anzurufen – und keinen verdammten Menschen erreicht. Das ist keine Art, ein großartiges Unternehmen zu führen.“