Die Tage, an denen Banker im Homeoffice ihre Deals abschließen konnten, neigen sich dem Ende zu. Jedenfalls bei J.P. Morgan. Mit deutlichen Worten macht Jamie Dimon, Chef der US-Bank, klar, dass er von der Arbeit im heimischen Büro wenig hält – und löst mit der kürzlich bekannt gewordenen Audioaufnahme eines internen Meetings eine Grundsatzdebatte in der Finanzbranche aus.

Der Chef der größten US-Bank ließ in einer Townhall-Veranstaltung in Columbus, Ohio seinem Unmut über die aktuelle Arbeitskultur freien Lauf. Besonders störten ihn die mangelnde Erreichbarkeit von Mitarbeitern an Freitagen und fehlendes Engagement in virtuellen Meetings, berichten die „Financial Times“ und „Bloomberg“. Die Bank plant den Berichten zufolge, die verbleibenden Homeoffice-Regelungen im März komplett zu beenden.

Die Aussagen verdeutlichen auch einen Wandel in der Unternehmenskommunikation. Während in der Corona-Pandemie noch empathische Führung und Verständnis für die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Vordergrund standen, setzt sich in Unternehmen nun zunehmend wieder ein härterer Führungsstil durch.