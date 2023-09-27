Um die Inflation zu bekämpfen setzen Notenbanken weiter auf hohe Leitzinsen. JP-Morgan-Chef Jamie Dimon warnt Anleger nun mit eindrücklichen Worten zur Vorsicht.

Jamie Dimon von JP Morgan „Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt auf 7 Prozent Zinsen vorbereitet ist“

Jamie Dimon während einer Rede in Detroit: Der Chef von JP Morgan warnt vor zu hohen Leitzinsen.

Wie weit steigen die Zinsen noch? Diese Frage beschäftigt Investoren weltweit. Jamie Dimon, Chef von JP Morgan Chase, hat kürzlich in einem Interview mit der „Times of India“ seine Sichtweise zu diesem Thema dargelegt und die Marktteilnehmer vor einem Worst-Case-Szenario gewarnt.

Dimon prognostiziert, dass die Leitzinsen in einem solchen Szenario bis auf 7 Prozent ansteigen könnten, begleitet von einer Phase der Stagflation. „Wir raten unseren Kunden, sich auf diese Art von Stress vorzubereiten“, so der erfahrene Banker. Denn er könne ein „Hard Landing“ der US-Wirtschaft immer noch nicht ausschließen.

Der Markt erwartet das Ende der Zinsanhebungen

Dimons Aussagen stehen im Kontrast zu den Erwartungen des Marktes, nachdem die Zinssätze bereits um 5,25 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent angehoben wurden. Das ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die Geldmärkte gehen für das nächste Jahr von ersten Zinssenkungen aus. US-Politiker haben jedoch bereits signalisiert, dass höhere Zinssätze für eine längere Zeit notwendig sein könnten, um die nach wie vor hohe Inflation zu kontrollieren.

„Wenn die Volumina sinken und die Zinsen steigen, wird es Stress im System geben”, warnte Dimon einem Bericht von „Bloomberg“ zufolge während eines JP-Morgan-Investorentreffens in Mumbai. Er fügte hinzu, dass der Unterschied zwischen 5 Prozent und 7 Prozent für die Wirtschaft schmerzhafter wäre als der vorherige Anstieg von 3 auf 5 Prozent.

„Von null auf 2 Prozent war fast keine Erhöhung“

„Von null auf 2 Prozent war fast keine Erhöhung. Von null auf 5 Prozent hat einige Leute überrascht, aber niemand hätte 5 Prozent für unmöglich gehalten“, so Dimon. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt auf 7 Prozent vorbereitet ist.“

Dimons Aussagen kamen, nachdem die US-Notenbank den Zielkorridor für ihren Leitzins in einem erwarteten Schritt unverändert ließ. Frische Quartalsprojektionen zeigten jedoch, dass 12 von 19 Offiziellen eine weitere Anhebung in diesem Jahr befürworten. Ein Offizieller sieht die Zinssätze sogar über 6 Prozent steigen.