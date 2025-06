„Es wird passieren“: Jamie Dimon warnt vor Riss im Anleihenmarkt

Jamie Dimon schlägt Alarm. Der Chef der größten US-Bank J.P. Morgan Chase warnt vor einer bevorstehenden Krise an den Anleihenmärkten, sollten die Vereinigten Staaten ihre Haushaltsprobleme nicht in den Griff bekommen.

„Sie werden einen Riss im Anleihenmarkt sehen“, sagte Dimon während eines Interviews beim Reagan National Economic Forum in Kalifornien. „Es wird passieren.“ Die Frage sei nur, ob die Krise in sechs Monaten oder in sechs Jahren eintrete.

Die Anleihenmärkte sind bereits nervös geworden angesichts der Aussicht, dass sich die ohnehin wackelige Haushaltslage der USA weiter verschlechtern könnte. Ein vom Repräsentantenhaus verabschiedetes Steuerpaket von Präsident Trump würde die prognostizierten Haushaltsdefizite über ein Jahrzehnt um etwa 2,7 Billionen Dollar erhöhen. Die Staatsverschuldung steht bereits bei mehr als 36 Billionen US-Dollar.