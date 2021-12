Caroline Heidig 26.03.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 15:55 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Jan Bäumler geht nach Rosenheim

Jan Bäumler tritt am 2. Mai 2009 seinen neuen Posten als dritter Vorstand bei der IC Consulting AG in Rosenheim an. Bis Januar war er Vorstand der Vertriebsorganisation Bit Treuhand AG. Der 36-Jährige wird für die freien Vertriebe und die Auswahl geschlossener Fonds verantwortlich sein, schreibt das Fondstelegramm.