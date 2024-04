Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Die Begeisterung ist entfacht. „Ich verbrachte jeden Tag mehrere Stunden am Fernseher vor der Telebörse“, sagt Beckers. Rückblickend war Electronic Arts übrigens ein gutes Investment: „Als ich die Aktie später verkaufte, hatte sie sich verdreifacht.“ Da sage nochmal jemand, Videospiele seien Zeitverschwendung.

Alles beginnt im Jahr 1997. Beckers ist 14 Jahre alt, geht ab und zu angeln und spielt Fußball im lokalen Verein. Es ist die Zeit des Neuen Marktes, und der junge Jan Beckers ist fasziniert vom Prinzip Börse. Er will nicht nur zuschauen, sondern teilhaben, und bittet seine Eltern ein Jahr später, das für den Führerschein angesparte Geld in seine erste Aktie zu investieren. Und er hält es mit dem Buffett'schen Prinzip: Kaufe, was du kennst und verstehst. In seinem Fall Electronic Arts, den Hersteller von „Fifa 1996“, das er auf dem heimischen Super Nintendo spielt und auf dessen Cover sich damals Frank de Boer und Jason McAteer im Zweikampf duellieren.

Beckers Enthusiasmus für die Börse tut das keinen Abbruch. Nach dem Abitur 2003 startet er sein BWL-Studium in Münster, gründet nebenbei zwei eigene Unternehmen. Schon hier kristallisiert sich seine Affinität für den Tech-Sektor heraus: „Der lange Wachstumspfad des Internets war bereits damals klar erkennbar. Ich war entschlossen, diese große Wachstumswelle als Technologie-Unternehmer zu nutzen.“ Früh setzt er auf Aktien wie Apple, Google und Facebook, kauft zu niedrigen Kursen und hält sie in den Fonds bis heute.

Um tiefer in die deutsche Digitalszene einzutauchen, heuert Beckers als Chefredakteur beim Start-up-Blog „Gründerszene“ an. „Ich habe viel über Tech-Geschäftsmodelle geschrieben und dabei alle möglichen Menschen kennengelernt“, berichtet er.

Nach seinem Abschluss 2008 zieht es ihn nach Berlin, der Keimzelle der deutschen Tech-Szene. Seine Affinität für Games und digitale Geschäftsmodelle mündet in der Gründung der Werbefirma „Sponsor Pay“, die später unter dem Namen „Fyber“ firmiert und in die USA expandiert. Beckers beweist zudem einen guten Riecher, investiert etwa bereits in der Seedphase in heutige Dax-Unternehmen wie Delivery

Hero und Hello Fresh. Sein Fintech-Inkubator Finleap bringt unter anderem den digitalen Versicherungsmakler Clark sowie die Solarisbank hervor, die zwischendurch sogar zum Unicorn aufstieg.

Gründen, Wachsen, Skalieren – Beckers prägt die frühe deutsche Digitalszene. „Es war eine Zeit mit vielen Erfolgen, aber auch Nächten ohne Schlaf“, denkt er zurück.

Rasanter Aufstieg …

Ein Exit hier, eine Neugründung da: Beckers hätte ein entspanntes Leben als Privatier führen können. Doch er wagt 2017 den Neuanfang: „Mir wurde klar: In Deutschland gibt es nur wenige, die die beiden Welten Finanzen und Technologie so bereist haben wie ich. Es klaffte eine Riesenlücke, die ich füllen könnte.“ Gleichzeitig frustrierte es ihn, wie viel Geld in Deutschland lieb-, kopf- und fantasielos angelegt wird statt zukunftsgerichtet.

Sein Family Office übernimmt fortan die Verwaltung seiner Firmenbeteiligungen, Beckers selbst wird Fondsmanager und gründet Bit Capital, eine rein auf Technologiewerte ausgerichtete Fondsgesellschaft. Der Fokus liegt auf skalierbarem Wachstum: „Wir suchen gezielt Unternehmen, denen wir zutrauen, ihren Wert in den nächsten Jahren zu vervielfachen“, erklärt Beckers.

Das Geheimrezept ist ein technologieaffines Team, das tief in Datenspuren eintaucht. „Wir nutzen etwa Bezahldaten, Web-Traffic oder Nutzungsstatistiken, um Trends, Chancen oder Kursrisiken frühzeitig zu erkennen“, so Beckers. Anders als klassische Fondsmanager setzt Bit Capital nicht nur auf öffentlich zugängliche Geschäftsberichte. Die Echtzeitdaten ermöglichen es, Aktien sehr schnell über-oder unterzugewichten.

Los geht es mit dem Aktienfonds Bit Global Internet Leaders für institutionelle Investoren. Im Januar 2019 folgt der Ableger Bit Global Internet Leaders 30, der auch Privatanlegern offensteht. Beide Fonds wachsen rasant. Gestartet mit 50 Millionen Euro, die Hälfte davon aus Beckers' eigenem Vermögen, sind es gut zweieinhalb Jahre später mehr als 800 Millionen Euro. Renditen von über 400 Prozent in wenigen Jahren verdrehen der Branche den Kopf.

Beckers, der auch mit Ende 30 noch etwas Jungenhaftes an sich hat, gilt fortan als einer der besten Fondsmanager Europas, als deutsche Antwort auf Cathie Wood. Er fliegt mehrmals im Jahr nach China und ins Silicon Valley, besucht Konferenzen und die Digitalpioniere vor Ort. Es folgen weitere Fonds mit Schwerpunkten auf Fintechs und Krypto. Der Zenit wird im November 2021 mit 1,8 Milliarden Assets under Management erreicht.

… Und tiefer Fall

Doch wer hoch steigt, kann tief fallen. Das erlebt auch Jan Beckers. Die Corona-Pandemie, die zum Katalysator der Digitalisierung avancierte, ist Ende 2021 nahezu überstanden. Und viele der Tech-Highflyer werden an der Börse zurechtgestutzt, verlieren teils bis zu 80 Prozent. 2022 wird zum Annus Horribilis für Technologiewerte. Auch bei Bit Capital sind die Kurse tiefrot. Investoren suchen im Schatten der Zinswende ihr Seelenheil in Value-Werten und Dividenden. Die Tech-Fonds dümpeln vor sich hin, der Kurs kommt nicht vom Fleck. Kritik wird laut. Beckers stellt sich in regelmäßigen Calls den kritischen Fragen der Anleger. Die meisten bleiben investiert.

Rückblickend gibt er zu, die Folgen der Inflation mit seinem Team unterschätzt zu haben. „Wir haben Makro-Themen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt“, so Beckers. „Zwar haben wir Zinserhöhungen kommen sehen, jedoch nicht in diesem Ausmaß und dieser Geschwindigkeit. Dafür haben wir viel Lehrgeld bezahlt. Nun haben wir unseren Investmentprozess angepasst und können viel schneller auf externe Ereignisse reagieren.“

Doch er weiß seit der Zeit auf dem Schulhof: So schnell, wie Märkte nach unten rauschen, können sie auch wieder nach oben schießen. Im November 2022 veröffentlicht das US-amerikanischen Unternehmen OpenAI mit Sitz in Kalifornien die Software ChatGPT. Und künstliche Intelligenz, zuvor lediglich ein Thema für Nerds, wird plötzlich zum globalen Massenphänomen. Die vorher abgestraften Tech-Konzerne werden zu den Highflyern, sie treiben 2023 beinahe im Alleingang den gesamten S&P 500 an.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Und ziehen auch Beckers' Fonds mit nach oben: Der Bit Global Internet Leaders legt nach der Talfahrt 2022 im Folgejahr um 77 Prozent zu. Der Bit Global Crypto Leaders zieht nach der Bitcoin-Rally sogar um satte 267 Prozent an. In einem Jahr, wohlgemerkt. Das macht ihn zum Bestperformer unter den Fonds im Jahr 2023. Beckers is back.

„Das war eine Aufholjagd nach dem Tech-Crash 2022. Diese Performance werden wir 2024 sicherlich nicht halten können“, erklärt er. Beckers hält KI jedoch für die „absolute Schlüsseltechnologie der Dekade und wahrscheinlich auch darüber hinaus“, die mehr als genug Wachstumsmöglichkeiten bietet. „Jetzt geht es darum, herauszufinden, wer nach den offensichtlichen Infrastrukturgewinnern die nächsten Profiteure sind. Und da sehen wir vor allen Dingen viele spannende Unternehmen auf Applikationsebene, die auch teilweise noch mit deutlich interessanteren Bewertungen zu haben sind.“ Attraktiv mit Blick nach vorne sei etwa der Bildungssektor, glaubt er. Ein bislang eher staatsnaher Sektor, der durch die Möglichkeiten generativer künstlicher Intelligenz nun aufgemischt wird.

Wer sich in seinem Umfeld umhört, bekommt zu hören, dass sich Beckers nicht viel aus Geld mache. Er sei nach wie vor getrieben von einer Vision, nicht von Dogmen oder Daten allein. Zwischen Bitcoin-Kurven und KI-Start-ups will er die Chancen von morgen entdecken. So wie der Junge, der beim Daddeln mehr sah als nur Spielspaß.