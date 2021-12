Jan Ehrhardt im Interview „Es hat für mich nie etwas anderes gegeben“

Jan Ehrhardt ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender von DJE Kapital. Nach Studium an der Universität St. Gallen und Promotion an der Universität Würzburg und war er ein Jahr lang für Crédit Suisse tätig. 2003 trat er in die 1974 gegründete Vermögensverwaltung seines Vaters Jens Ehrhardt ein, der bis heute im Unternehmen aktiv ist. Jan Ehrhardt managt sechs Fonds, darunter den Mischfonds DJE Zins & Dividende.