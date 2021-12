Jan Roß Neuer Chef des Zurich-Maklervertriebs

Jan Roß wird im Oktober Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zurich Gruppe Deutschland. In dieser Funktion berichtet er an Jawed Barna, Zurich Vorstand Vertrieb und Strategische Partnerschaften. Roß‘ Vorgänger in dem neuen Amt, Ulrich Hilp, wechselt im Oktober zum R+V-Konzern und übernimmt dort den Chefposten der Vertriebsdirektion Makler Personen, die derzeit gegründet wird. Er wird zugleich in den Vorstand der Condor Lebensversicherung berufen, um dort den Vertrieb zu verantworten.

Roß war zuletzt bei der Inter Versicherungsgruppe als Leiter Maklervertrieb tätig. Neben Stationen bei Axa Service in München und bei der Fonds Finanz Maklerservice war der Diplom-Betriebswirt bereits in früheren Jahren für die Zurich Gruppe Deutschland tätig: Er startete zunächst als Vorstandsassistent im Bereich unabhängige Vermittler Leben und leitete später die Vertriebsdirektion Leben im Maklervertrieb. Hierbei verantwortete er die Betreuung und den Ausbau der wichtigsten Partnerschaften.