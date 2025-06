FFB: „Unser Weg zu einer Million Depots wird in drei Jahren starten“

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Jan Schepanek: Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir die FFB schneller wachsen lassen – unter anderem auch mit einem Partner oder durch einen Verkauf. In dieser Prozessphase haben wir das Geschäft sehr genau analysiert und innerhalb der Gruppe ein tieferes Verständnis geschaffen. Heute sind wir profitabel, wachsen organisch und haben überzeugend vermittelt, wie wir Mehrwert für andere Kanäle der Gruppe schaffen können. Das führte zur Entscheidung, die Bank zu behalten.

DAS INVESTMENT: Herr Schepanek, lange stand auf der Agenda, die FFB als Plattform zu verkaufen. Nun hat Fidelity International entschieden, die Bank zu behalten. Was waren die ausschlaggebenden Faktoren für diesen Kurswechsel?

Die FFB bleibt unter dem Dach von Fidelity International. Nach einem gestoppten Verkaufsprozess will Jan Schepanek die Plattform nun auf ein neues Level heben: Bis 2030 sollen sich die verwalteten Vermögenswerte verdoppeln, die Anzahl der Depots von 650.000 auf eine Million steigen. Im Interview erklärt der Geschäftsführer, welche technologischen Hürden dafür überwunden werden müssen und warum der Endkunde ins Zentrum aller Überlegungen rückt.

Schepanek: Wir fokussieren uns auf die vertikale Integration mit unseren großen Partnern – dort investieren wir in APIs und Schnittstellen. Zudem wollen wir unser Angebot um Einzeltitelverwahrung erweitern. Bei vielen Partnern sind wir im Neugeschäft schon führend, aber ohne Einzeltitel fehlt uns ein wichtiger Baustein.

Sie verwalten aktuell etwa 42 Milliarden Euro in rund 650.000 Depots. Ihr Ziel ist, die Assets bis 2030 zu verdoppeln und auf eine Million Depots zu kommen. Welche Meilensteine müssen Sie in den nächsten 24 Monaten erreichen, um auf Kurs zu bleiben?

Schepanek: Unser Kernfokus liegt auf dem Endkunden – das ist eine wichtige Neuausrichtung. Wir haben erkannt, dass das klassische Hausbankmodell zunehmend disruptiert wird. In diesem Umfeld können wir eine wichtige Rolle spielen, indem wir Endkunden sowohl über die uns angeschlossenen Vermittler als auch direkt unterstützen. Aus Fidelity-Sicht bietet die FFB als Plattform zudem Synergien mit allen anderen Kanälen: mit dem Bereich Workplace Investing, also dem betrieblichen Altersvorsorgegeschäft, mit institutionellen Kunden und natürlich mit dem Wholesale-Geschäft.

Der entscheidende Schritt ist jedoch die Vereinheitlichung unserer digitalen Infrastruktur. Aktuell haben wir verschiedene Frontends und unterbrochene Customer Journeys. Bis nächstes Jahr wollen wir zudem eine transaktionale App anbieten – bisher können Kunden nur Kontostände abrufen, nicht handeln.

Eine transaktionale App erst im Jahr 2025? Das klingt im digitalen Zeitalter reichlich spät...

Schepanek: Stimmt, es ist heute nicht gerade eine digitale Innovation. Aber für uns ein wichtiger Schritt. Mit einer besseren digitalen Durchdringung hätten wir beispielsweise nach dem BGH-Urteil zur Einholung von Kundenzustimmungen noch effizienter arbeiten können.

Warum gibt es diese App nicht schon lange?

Schepanek: Im Konzern konkurriert man immer um Ressourcen. Das hat sich jetzt geändert. Zum einen haben wir die Reporting-Lines zurückgeholt und eine eigenständige Einheit geschaffen. Alle Mitarbeiter, die für die FFB arbeiteten, gehören jetzt auch zur FFB – wir haben uns aus der Matrix herausgelöst. Das schafft Klarheit bei Verantwortung und Kosten und zeigt, wie gut wir eigentlich aufgestellt sind. Darüber hinaus haben wir diese Veränderung genutzt, um eigene Ressourcen aufzubauen. Wir haben zwei neue Web-and-Mobile-Teams als integralen Bestandteil der FFB aufgebaut, die unabhängig entwickeln können.

Wie lange dauert die komplette digitale Transformation?

Schepanek: Der Weg zu einer Million Depots wird erst organisch in etwa zwei bis drei Jahren richtig starten können, weil wir die nächsten zwei Jahre mit der technischen Grundlagenarbeit beschäftigt sein werden.

Das klingt nach einem langen Zeitraum...

Schepanek: Leider ja. Alles rund um Technologie dauert lange. Wir haben einen bestehenden Betrieb mit einem Kernbankensystem und müssen diesen Monolithen Schritt für Schritt ablösen. Erst danach können wir exponentiell wachsen. Auf dem Weg dahin werden wir natürlich Verbesserungen erreichen und das Wachstum steigern, auch weil wir von Marktveränderungen profitieren. Aber zur Verdopplung und dem Weg zur Million Depots brauchen wir erst die anderen Schritte.

Wenn Sie sich am Markt umschauen – welche Tech-Strategie eines anderen Unternehmens beeindruckt Sie besonders?

Schepanek: Die Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital haben beeindruckende Systeme aufgebaut. Sie hatten den Vorteil, auf der grünen Wiese starten zu können. Wir müssen uns dagegen von einem großen, eingespielten System lösen.

Die Technik ist nur das Eine. Es geht auch um die Mitarbeiter. Wie bekommt man ein digitales Mindset in eine traditionelle Finanzorganisation?

Schepanek: Das ist ein kultureller Wandel, der Zeit braucht. Unsere Belegschaft will diese Veränderung. Auch bei den Vermittlern hat sich die Haltung gewandelt – weg von „Das ist mein Kunde, die Bank soll keinen Kontakt haben“ hin zu mehr Kooperation. Dazu kommt der Generationenwechsel bei den Vermittlern. Viele haben jetzt auch digitale Geschäftsmodelle und verstanden, worin ihr eigentlicher Mehrwert liegt – nicht im Ausfüllen von Formularen. Bei den Transaktionen sind wir inzwischen zu 95 Prozent papierlos, bei Kontoeröffnungen etwa zu 50 Prozent.

Wie stark ergänzen sich Vermittler- und Direktkanal in Ihrem Modell?

Schepanek: Wir haben klare Trennlinien zwischen beiden Kanälen. Trotzdem hilft uns das Wissen, wie Endkunden ticken, auch in der Zusammenarbeit mit Vermittlern. Ein Beispiel: Wir haben eine Sparplan-Kampagne für den Direktbereich entwickelt und dann abgewandelt den Vermittlern zur Verfügung gestellt. Viele Marketing-Ideen aus dem Direktgeschäft nutzen jetzt der gesamten Plattform.

Welche übergeordnete Digitalvision verfolgen Sie? Soll die FFB in fünf Jahren eher ein Plattformökosystem sein oder eine integrierte Full-Service-Bank?

Schepanek: Unser Fokus bleibt Investment und alles, was damit zusammenhängt. Bei Erweiterungen wie der Einzeltitelverwahrung setzen wir auf API-Kooperationen mit spezialisierten Anbietern. Wir sehen uns als Teil eines Ökosystems jenseits unseres Kerngeschäfts.

Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Datenanalytics in Ihrem Zukunftskonzept?

Schepanek: Zuerst müssen wir unsere Daten sauber haben. Dann können wir auf Basis des Kundenverhaltens Vermittler unterstützen oder Selbstentscheidern mehr Orientierung bieten. Konkret bauen wir gerade ein neues CRM-System auf und wollen unseren Chatbot mit Workflows verbinden. Auf kleiner Flamme werden wir auch AI-Lösungen ins Service-Modell integrieren.

Die notwendige Expertise für solche Entwicklungen ist am Markt hart umkämpft. Wie finden Sie die Talente, die Sie für die digitale Transformation brauchen?

Schepanek: Talente zu finden ist definitiv eine Herausforderung. Die Frage ist aber: Brauche ich wirklich den absoluten AI-Spezialisten? Die Lösungen, mit denen wir zusammenarbeiten, bieten ja schon viel. Wir brauchen aber das Skillset, damit umzugehen – und auf diesem Level bekommen wir gute Leute. Wir setzen auch stark auf die Weiterentwicklung unserer eigenen Mitarbeiter und als Teil von Fidelity bieten wir ein sehr attraktive Arbeitsumfeld.

Was heißt der oft zitierte Wandel „weg vom reinen Produktverkauf“ konkret im Alltag eines FFB-Sales-Managers?

Schepanek: Wir haben im Grunde drei Kundengruppen: Endkunden, Pools und Vermittler und müssen bei allen drei erfolgreich sein. Bei den Pools und Vermittlern ist die Zeit für reine Relationship-Arbeit vorbei. Wir müssen viel datengetriebener sein und als Organisation einen Mehrwert liefern.

Unsere Vertriebsmitarbeiter müssen heute mit Partnern strategisch zusammenarbeiten: Das Geschäftsmodell verstehen, die technische Integration vorantreiben, Anforderungen in die Organisation über- und dort auch durchsetzen. Das sind andere Fähigkeiten als früher.

Wir arbeiten zudem viel datenbasierter. Ein Beispiel: Als alle plötzlich Eltifs haben wollten, haben wir systematisch unsere 800 Premium-Vermittler befragt. So konnten wir feststellen, dass das Thema zwar relevant ist, aber nicht die oberste Priorität hat. Diese faktenbasierte Herangehensweise schafft Klarheit für unsere Roadmap.

Wer ist derzeit Ihr stärkster Wettbewerber – und warum?

Schepanek: Im klassischen Vermittlergeschäft sehen wir uns als Qualitätsführer. Bei vielen Partnern bekommen wir 80 Prozent des Neugeschäfts oder mehr. Eine Ergänzung unseres Angebots hin zur Einzeltitelverwahrung würde eine weitere Lücke in der Zusammenarbeit mit Vermittlern schließen. Im Sinne unseres Fokus auf den Endkunden benötigen wir jedoch einen Blick auf erfolgreiche Geschäftsmodelle im Endkundengeschäft. Trade Republic, Scalable oder ING und Comdirect sind für uns eine Messlatte. Die zeigen, wie man erfolgreich mit Endkunden arbeitet. Wir müssen uns an beiden Welten messen lassen.

Welcher Trend könnte das Geschäftsmodell der FFB in den nächsten fünf Jahren grundlegend herausfordern?

Schepanek: Wir sehen einen grundsätzlichen Umbruch bei Geschäftsmodellen. Gleichzeitig erleben wir einen massiven Vermögenstransfer durch den demografischen Wandel. Unsere Hypothese: Der Endkunde wird künftig sowohl einen beratenden Teil als auch einen Selbstentscheider-Teil haben wollen. Unser Vorteil könnte sein, beides aus einer Hand anzubieten – zwei Depots bei der FFB, der Vermittler sieht alles, der Kunde hat alles im Blick.

Wie stark kalkulieren Sie in Ihrer Planung mit staatlich geförderten Depots als Neugeldtreiber – etwa durch die geplante Frühstartrente?

Schepanek: Wir setzen auf die Lösungen der durch die neue Regierung vorgeschlagenen Reformen und sehen hier Potenzial. Bisher sind die Lösungen jedoch noch unberücksichtigt in unserem ambitionierten Businessplan s . Wenn das ursprünglich diskutierte Altersvorsorgedepot gekommen wäre, hätte das einen stärkeren Auftrieb gegeben. Die jetzige Frühstartrente sehen wir dennoch positiv – auch wenn sie hinter den Erwartungen zurückbleibt. Sie hat einen kulturellen Aspekt: Die Deutschen lernen den Umgang mit Finanzprodukten. Wer einmal gute Erfahrungen macht, versteht den Wert der Kapitalmarktanlage besser.

These: Ohne Embedded Crypto Trading verliert eine Fondsplattform bis 2030 Marktanteile. Stimmen Sie zu?

Schepanek: Klarer Widerspruch. Für langfristige Investoren ist der Fonds weiterhin das favorisierte Investment-Vehikel. Krypto ist spannend, bleibt aber in den nächsten zehn Jahren eine Nischenanlage.

Wenn Sie eine Sache in der Finanzbranche mit dem Fingerschnippen ändern könnten, was wäre das?

Schepanek: Ich würde für mehr Transparenz bei Provisionen sorgen. Es muss einen klaren Mehrwert für die Provisionstätigkeit geben – und den sehe ich nicht in allen Geschäftsmodellen. Bei unseren Vermittlern, die direkt am Kunden sind, ist der Mehrwert erkennbar. Aber nicht in jedem Vertriebsmodell rechtfertigt der Service die erhobenen Provisionen.