Jan Viebig verlässt Oddo BHF und wird unternehmerisch tätig. Der langjährige CIO plant unter einem Haftungsdach zwei eigene Mischfonds. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Jan Viebig verlässt nach fast sieben Jahren Oddo BHF und gründet eigene Fonds. Sein Nachfolger kommt aus Amsterdam.

Wie das Unternehmen per Pressemitteilung bekanntgibt, tritt der bisherige Global Co-Chief Investment Officer Jan Viebig ab und wird künftig unternehmerisch tätig. Viebig war seit 2019 für die Oddo-BHF-Gruppe tätig und kam damals von Hauck & Aufhäuser Lampe.

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Unter einem Haftungsdach plant er nun gemeinsam mit einer deutschen Service-KVG den Start zweier eigener Multi-Asset-Fonds – vorbehaltlich der Zustimmung der Bafin. Die beiden Strategien unterscheiden sich im Risikoprofil, verfolgen jedoch beide einen Low-Volatility-Ansatz ohne Benchmark und zielen auf eine monatliche Rendite von einem Prozent ab. Stabilität und Robustheit der Portfolios stehen dabei im Vordergrund. Eine Echtgeld-Strategie läuft bereits, um eine Leistungshistorie aufzubauen. Den Vertrieb übernehmen zwei externe Asset Manager, wie Fundview berichtet.

Nachfolger steht bereits fest

Sein Nachfolger Peter Reichel tritt die Stelle als Chefanlagestratege zum 1. Juni 2026 an. Er kommt von Anthos Fund & Asset Management in Amsterdam, wo er als Managing Director und Anlageberater für die Dach-Region die strategische Ausrichtung und Portfoliokonstruktion für institutionelle Investoren verantwortete. Zuvor war er sechs Jahre bei Blackrock für Multi-Asset-Strategien zuständig sowie 13 Jahre bei Berenberg, zuletzt als Leiter Investment im CIO-Office.

Insgesamt bringt Reichel mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung als Fondsmanager, Investmentstratege und Anlageberater mit. In seiner neuen Funktion wirkt er im globalen Anlageausschuss mit, verantwortet die strategische Vermögensaufteilung, leitet das Investment Office und übernimmt die Kapitalmarktkommunikation gegenüber Kunden und Medien. Reichel berichtet funktional an Laurent Denize, Co-Chefanlagestratege der Oddo-BHF-Gruppe.