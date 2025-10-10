Cape-May-Gründer Jan Voss räumt mit Private-Equity-Mythen auf: Warum Tech-Millionäre nach dem Exit konservativ werden und semi-liquide Produkte zur Falle werden können.

DAS INVESTMENT: Herr Voss, Cape May begleitet Unternehmerfamilien nicht nur bei der Vermögensverwaltung. Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von klassischen Wealth-Managern?

Jan Voss: Ich habe meine Karriere bei Goldman Sachs in Frankfurt im klassischen Ultra-High-Net-Worth-Geschäft begonnen und war dann bei zwei Berliner Family Offices. In Berlin ist die Art der Vermögen anders als im Rest der Republik. Während es in Hamburg, NRW oder München oft um Unternehmerfamilien über mehrere Generationen geht, war die Wertschöpfung in Berlin deutlich schneller – dort hatte ich mit Leuten zu tun, die in unter zehn Jahren neunstellige Vermögen aufgebaut haben.

Diese Klientel tickt vermutlich auch anders.

Voss: Das ist nicht der schwäbische Schraubenkönig, sondern jemand, der vor dem Exit schon Aktien gehandelt hat, in Venture investiert war, Immobilien und Krypto besitzt. Solche Leute wissen genau, dass ETFs kostengünstiger sind als ein Vermögensverwaltungsmandat. Die suchen einen Partner, der sie auf Augenhöhe begleiten kann und dabei richtig einschätzt, wo es sinnvoll ist, Dinge selbst zu machen, mit Partnern anzugehen oder komplett abzugeben.

Wie sollten Unternehmerfamilien denn über Private Equity nachdenken?

Voss: Man muss es ganz klar sagen: Private Equity ist eine langfristige und riskante Anlageklasse. Manche Produktanbieter zeigen Grafiken, wonach PE die halbe Volatilität und die doppelte Rendite im Vergleich zu Aktien und Co.hat. Dieser Ansicht folgen wir nicht. Es ist am Ende ein gehebeltes Aktien-Investment mit mehr Renditechance, aber eben auch mehr Risiko. Man muss sich erst fragen: Welche Zielrendite brauche ich eigentlich? Brauche ich Private Equity dafür oder fahre ich vielleicht besser mit normalen Aktien-Investments?

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Und dann gibt es noch semi-liquide Private-Equity-Produkte, die viele Anleger Ihrer Meinung nach falsch verstehen.

Voss: Semi-liquide ist ein gefährlicher Begriff. Leute denken: Toll, ich kriege die höheren Renditen von alternativen Anlageklassen und kann schnell eine Allokation aufbauen , komme dennoch schnell wieder raus. In der Theorie stimmt das, aber in der Praxis haben diese Produkte in Krisenzeiten ein sogenanntes Gating – der GP kann sagen, dass pro Quartal nicht mehr als fünf Prozent des Fondsvermögens liquidiert werden. Die Leute kommen dann nicht vollständig raus und sind schockiert.

Kommen wir zurück zu Ihrem Geschäftsalltag. Nach welchen Kriterien ordnen Sie Private Equity, Venture Capital und diese semi-liquiden Strukturen in Ihre Empfehlungen ein?

Voss: Wir gehen immer davon aus, dass jemand diversifiziert investiert. Wenn man also eine siebenstellige Summe in Private Equity investieren will, dann nicht auf einmal, sondern vielleicht 300.000 Euro pro Jahr über fünf bis sieben Jahre verteilt. Und/Oder tatsächlich über eine Handvoll semi-liquider Produkte - aber dann wissend, dass es sich um ein langfristiges Investment handelt.

Ab welcher Vermögensgröße ergibt Private Equity überhaupt Sinn?

Voss: Wir präferieren, dass eine Familie ihre langfristigen Einkommensbedürfnisse allein aus dem liquiden Vermögen decken kann – bei einer beispielhaften Rendite von sechs Prozent sollte man versuchen, ein Portfolio zu konstruieren, welches sich im Idealfall zwischen fünf und acht Prozent pro Jahr bewegt und nicht halsbrecherisch versuchen, zehn oder null zu machen. Wenn das erfüllt ist, kann man mit übrigem Kapital etwas riskanter investieren. Viele haben aber nicht den Luxus dieser Trennung. Und man darf nicht unterschätzen: Ein Drawdown-PE-Portfolio zu betreuen ist extrem zeitaufwendig – Capital Calls, Steuern, Buchhaltung, Liquiditätsmanagement. Bei kleineren Vermögen fressen diese Faktoren schnell ein Prozent pro Jahr auf. Da muss man sich fragen: Ist es das wert für vielleicht ein Prozent Mehrrendite?

Sie haben bislang noch keine Private-Markets-Produkte in Kundenportfolios. Woran liegt das?

Voss: Die operative Umsetzung für einen kleinen Vermögensverwalter ist schwieriger als gedacht. Viele GPs klopfen bei uns an und sagen: Eure Kunden nehmen wir mit Kusshand. Aber dass sie uns tatsächlich onboarden, damit wir den Fonds vermitteln dürfen – das ist schwierig, wenn man nicht die Volumina einer der Großbanken bewegt. Es gibt zwar Wege wie Tippgebervereinbarungen, aber am Ende ist das für uns als auch den Kunden nur bedingt sinnvoll, wenn ich nur von Private Equity erzählen darf, wenn der Kunde danach fragt. Wir wollen es proaktiv beimischen können.

Wann wird das möglich sein?

Voss: Wir hoffen, mit den ersten Kunden noch dieses Jahr starten zu können. Bis das aber für die breite Masse an Verwaltern möglich sein wird, denke ich eher ein bis zwei Jahre. Was jetzt viel über den Wealth-Kanal als große Hoffnung im deutschen Markt gesagt wird, dauert in der Praxis einfach deutlich länger. Andere Vermögensverwalter erleben das genauso. Alle haben Lust, es zu machen, aber skalierbare Lösungen wie auf der liquiden Seite fehlen noch.

Eltifs sind der große Trend. Ihre Einschätzung?

Voss: Für unsere Kunden ist das weniger ein Thema. Die meisten haben größere Vermögen und können direkt in institutionelle Produkte investieren. Bei Eltifs wäre ich vorsichtig, vor allem wegen der höheren Gebühren. Wenn ich mir die Gesamtgebührenbelastung anschaue – manchmal drei Prozent vor Carry – muss man sich fragen: Kommt bei 3 prozent Gebührenbelastung noch Überrendite gegenüber dem Aktienmarkt raus? Diese Frage sollte sich nicht nur jemand stellen, der für einen Euro bei Trade Republic investiert, sondern auch jemand mit 100 Millionen.

Sind Evergreen-Strukturen eine smarte Innovation oder Marketing-Kunstgriff?

Voss: Grundsätzlich sind sie ein gutes Instrument, aber man muss sich der Herausforderungen bewusst sein. Liquidität ist bei alternativen Anlagen ohne Zweifel ein Thema. Evergreen-Strukturen sind insofern vorteilhaft, dass man anders als bei einem klassischen Fondsprogramm sehr schnell, wenn nicht sofort, voll investierbar sein kann. Auch haben sie aus meiner Sicht strukturelle Vorteile gegenüber „regulären“ Produkten, zum Beispiel die Vorteile von Private Credit gegenüber klassischen High-Yield-Fonds. Gleichzeitig gibt es aber zahlreiche berechtigte Kritikpunkte, wie etwa den „Cash Drag", und die teils hohe Gebührenbelastung.

Nochmal zurück zu Ihrer Kundenstruktur. Sie betreuen wie eingangs erwähnt auch Berliner Tech-Gründer. Wie unterscheidet sich deren Risikowahrnehmung von traditionellen Unternehmerfamilien?

Voss: Man würde denken, jemand, der sein Start-up verkauft hat, ist extrem unternehmerisch geprägt und will viel in Venture Capital investieren. Interessanterweise sagen viele: Hey, ich hatte auch einen Funken Glück, mit 35 plötzlich Multi-Millionär zu sein. Dann möchte ich überwiegend konservativ investieren. Wenn du mit 35 Jahren zehn Millionen Euro verdient hast, ist fast immer die Priorität: Ich möchte nie wieder arbeiten müssen. Das ist ein Widerspruch zu maximal riskanten Anlagen in Private Equity.

Was hat Sie die Arbeit mit Familienvermögen über Geld gelehrt, das Sie nicht an der Uni lernen können?

Voss: Am Ende können Familien mit ihrem Geld tun und lassen, was sie möchten. Das klingt banal, aber diese Feststellung ist wichtig. Denn es gibt viele Best Practices, aber mit wenigen Ausnahmen kein richtig oder falsch. Und ich rate jedem – ob Family Officer oder selbst Teil einer Familie – sich den eigenen Weg zu entwickeln und sich nichts von Banken oder Multi-Family-Offices aufdrängen zu lassen. Am Ende muss man eine Lösung finden, mit der man sich langfristig wohlfühlt.

Über den Interviewten:

Jan Voss ist Gründer von Cape May Wealth Advisors, einem Berliner Wealth Manager mit Fokus auf Unternehmerfamilien. Zuvor baute er zwei Berliner Family Offices auf und tätigte für diese zahlreiche Fonds- und Direktinvestitionen in Private Equity und Venture Capital. Cape May wurde 2024 gegründet und betreut Kundenvermögen von mehr als 100 Millionen Euro.