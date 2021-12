Janek Baranowski wechselt zu Accelerando Associates

Der Anbieter für Drittvertriebs- und Beratungsdienstleistungen Accelerando Associates ernennt Janek Baranowski zum Chefverkäufer. Der 40-Jährige soll den Drittvertrieb (Banken, Versicherungen, Makler und Pools) in Deutschland und den Benelux-Ländern vorantreiben.Baranowski verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und arbeitete unter anderem für Fundmatrix, ABN Amro, Credit Suisse und die Deutsche Bank. Der Bankfachwirt besitzt einen CEFA-Abschluss.Über das Unternehmen: Philip Kalus gründete den Fondsvertrieb Accelerando Associates 2004 in Frankfurt. Mittlerweile unterhält das Unternehmen auch Filialen in London und Valencia.