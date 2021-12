Janus Capital Group erweitert Rententeam

Diaz und Kerschner berichten an Gibson Smith, den Co-Investmentchef des Rententeams. Diaz unterstützt außerdem Gibson Smith und Darrel Watters als Co- Portfoliomanager des Janus Global Bond Fund. Vor seinem Wechsel zu Janus war Diaz Leiter der globalen Rentengruppe beim Vermögensverwalter ING Investment Management, wo er außerdem als Senior Portfolio Manager für den Global Interest Rate Strategy Fund, sowie als Co- Portfoliomanager für den ING Global Bond Fund zuständig war. Bevor Kerschner 2010 als Hypothekenanalyst für Janus anfing, war er Direktor des Portfolio-Managements bei BBW Capital Advisors, sowie Vorsitzender der Kreditinvestitionen bei Woodbourne Investment Management. Er startete seine Karriere als Assisten des Portfoliomanagers bei Smith Breeden Associates.