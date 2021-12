Janus Global Unconstrained Bond Fund Bill Gross‘ Fonds in Europa erhältlich

Seit der Star-Anleihefondsmanager Bill Gross dabei ist, sammelte die Investmentgesellschaft Janus Capital Group nach Bloomberg-Angaben über eine Milliarde US-Dollar ein. Anscheinend nicht genug: Nun will die Investmentgesellschaft auch europäische Anleger ins Boot holen.Janus Capital bietet den von Bill Gross verwalteten Janus Global Unconstrained Bond Fund nun auch in Europa - mit Ausnahme von der Schweiz - an. Investoren können den Fonds über die Janus Capital Funds (JCF)-Fondspalette zeichnen.Zu den Kernmerkmalen des Janus Global Unconstrained Bond Fund gehören die flexible Durationssteuerung sowie ein Absolute-Return-Fokus. Gross investiert global in ein breites Spektrum von Investmentgelegenheiten und strebt eine niedrige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen an. Die Makro-Strategie ergänzt die bereits existierenden fundamentalen Strategien aus dem Rentenfonds-Angebot von Janus.