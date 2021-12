Neuzugang von Fidelity Janus Henderson baut deutsches Vertriebsteam aus

Bojan Tadic ist in seiner neuen Position als Sales Manager in Frankfurt ansässig und verstärkt das Team um Daniela Brogt, Leiterin Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson. In der neu geschaffenen Position zeichnet Tadic für den Ausbau des Vertriebsgeschäfts in Deutschland und Österreich verantwortlich und soll Beziehungen zu unabhängigen Vermögensverwaltern, Pools und Retailbanken aufbauen.

Tadic war zuletzt bei Fidelity International, wo er für die Betreuung der langjährigen Kunden im österreichischen Retailmarkt sowie für die Entwicklung des kroatischen Marktes verantwortlich war. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei der Erste Group Bank tätig.