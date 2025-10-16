Es gibt nicht viele Fondsmanager, die seit mehr als 20 Jahren dieselbe Strategie verfolgen. Ben Wallace ist einer von ihnen. 2003 startete er seinen Absolute Return Fund bei Janus Henderson Investors, den er heute gemeinsam mit Luke Newman führt. Das Ziel der beiden Briten klingt simpel: Am Jahresende soll das Geld der Anleger mehr wert sein als am Jahresanfang – egal, was an den Märkten passiert.

„Das ist mein Job“, sagt Wallace. „Unabhängig davon, ob die Märkte steigen, fallen oder seitwärts laufen.“ Diese klare Zielsetzung habe ihn über all die Jahre motiviert. „Ich habe meine natürliche Heimat im Absolute Return gefunden.“

Tandem seit 25 Jahren

Wallace arbeitet seit einem Vierteljahrhundert mit seinem Co-Manager Luke Newman zusammen – deutlich länger als die 15 Jahre, die sie offiziell gemeinsam den Fonds führen. „Ich habe Lukes Bewerbungsgespräch 1999 geführt", erinnert sich Wallace. Die Aufgabenteilung zwischen den beiden funktioniert: „Luke ist besser darin, strukturell fehlerhafte Geschäftsmodelle zu erkennen und bei diesen Short-Positionen geduldig zu bleiben“, erklärt Wallace. „Ich bin eher in volatilen Märkten stark, wenn es darum geht, kurzfristige Chancen zu nutzen.“

Diese Volatilität ist es auch, die Wallace aktuell besonders schätzt. „Wir mögen Umfelder, in denen zwei Dinge zusammenkommen: hohe Streuung bei Einzelaktien und Volatilität“, sagt er. Beides sei derzeit gegeben – auch dank der Politik von US-Präsident Donald Trump. „Ich bin Trump durchaus dankbar“, sagt Wallace schmunzelnd. „Auch wenn es sich an manchen Tagen nicht so anfühlt, je nachdem wie ich positioniert bin.“

Benchmark-Vergleich des Janus Henderson Absolute Return Fund vs. Peergroup | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Zölle als Chance

Als Beispiel nennt Wallace den sogenannten Liberation Day, an dem Trump überraschend neue Zölle ankündigte. „Wir hatten viel Arbeit in das Thema Zölle gesteckt und eine klare Vorstellung davon, welche Unternehmen in Mexiko produzieren und wie sie im Vergleich zu ihrer Branche aufgestellt sind“, erklärt der Fondsmanager. Als die Zollnachrichten herauskamen, seien zunächst alle Aktien abgestraft worden. „Wir konnten identifizieren, welche Titel zu Unrecht verkauft wurden, und haben dort Long-Positionen aufgebaut.“

Aktuell setzt Wallace vor allem auf drei Bereiche: Luft- und Raumfahrt – wobei er stärker in zivile Luftfahrt als in Verteidigung investiert ist –, britische Finanzwerte, die er trotz der negativen Schlagzeilen für unterbewertet hält, sowie vermeintliche KI-Verlierer. „Der Markt ist unsicher bei Unternehmen, die durch KI verdrängt werden könnten“, sagt Wallace. „Wir glauben aber, dass Firmen wie der Fachverlag Relx oder die Wirtschaftsauskunftei Experian KI-Gewinner sein werden, keine Verlierer.“

Auf der Short-Seite positioniert sich Wallace gegen US-Restaurants und Snack-Hersteller, weil diese die Auswirkungen von Abnehm-Medikamenten unterschätzten. Außerdem wettet er gegen Unternehmen, die stark vom öffentlichen Sektor abhängig sind – die sogenannten Doge-Verlierer. „Das sind Firmen, die viel an den Staat verkaufen und dort deutlich höhere Margen erzielen als im Privatgeschäft“, erklärt Wallace.

Schwellenländer nur mit Umweg

Emerging Markets meidet der Fonds direkt. „Wir haben nichts dagegen, in Unternehmen zu investieren, die viel Geschäft in Schwellenländern machen“, sagt Wallace. „Aber sie müssen in London, an einer großen europäischen Börse oder in den USA gelistet sein.“ Der Grund: „Wir müssen den Bilanzen und der Unternehmensführung vertrauen können. Das bekommen wir in entwickelten Märkten besser hin.“

Den besten Trade seiner Karriere machte Wallace im März 2009, als er in die Refinanzierung britischer Immobilien- und Bauunternehmen einstieg. „Wir waren 2008 netto short positioniert und machten viel Geld damit – wir erzielten 30 Prozent Plus in einem Markt, der 35 Prozent verlor“, erinnert er sich. „Es wäre leicht gewesen, sich für einen strukturellen Pessimisten zu halten. Aber wir blieben beim Bottom-up-Ansatz.“ Als er plötzlich zentrale Londoner Immobilien mit einer laufenden Rendite von 9 Prozent kaufen konnte, griff er zu. „Auch wenn sich die Welt schrecklich anfühlte, musste das ein gutes Investment sein.“

Defensive Ziele, offensive Strategie

Das offizielle Renditeziel des Fonds klingt defensiv: Bank-of-England-Leitzins plus Outperformance, aktuell also rund 4 Prozent. Doch Wallace nimmt diese Vorgabe gelassen. „Ich versuche einfach, unabhängig von den Zinsen hohe einstellige Renditen zu erzielen“, sagt er. „Interessanterweise schneiden wir in Hochzinsphasen tendenziell besser ab, weil die Streuung bei Einzelaktien dann meist höher ist.“

Die Frage, warum Anleger nicht einfach Staatsanleihen kaufen sollten, beantwortet Wallace mit nüchternen Zahlen: „Seit Start der Strategie wären Sie mit unserem Fonds etwa 280 Prozent besser gefahren als mit britischen Staatsanleihen.“

Auf Jahressicht zeigt der Janus Henderson Absolute Return Fund ein Plus von 4,29 Prozent (Stand: 16.10.2025). Überhaupt kann sich die Bilanz des Duos sehen lassen: Ob Year-to-Date, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 oder 10 – stets liegt der Fonds vor seiner Benchmark.

Das wichtigste Risikomanagement-Instrument für Wallace ist dabei nicht die Volatilität, sondern der maximale Verlust. „Wir schauen uns vor allem das Drawdown-Risiko und Faktorrisiken an“, erklärt er. „Bei Absolute-Return-Fonds kann man durch Leverage dieselbe Wette auf verschiedene Arten eingehen. Das muss man im Blick haben.“ Außerdem verlasse er sich auf seine Augen: „Wenn das Risikomodell einen maximalen Verlust von X anzeigt, Sie aber das Doppelte verlieren, stimmt etwas nicht.“

Die niedrige Korrelation zum MSCI World, die der Fonds über 22 Jahre aufweist, ist für Wallace kein Selbstzweck. „Das ist nichts, was wir direkt anstreben“, betont er. „Es gibt Zeiten, in denen wir korreliert sind, und Zeiten, in denen wir invers korreliert sind. Aber langfristig sollte diese geringe Korrelation durchscheinen.“

Vielleicht ist es genau diese Unaufgeregtheit, die Wallace seit über zwei Jahrzehnten bei derselben Strategie hält. Während andere Fondsmanager von Trend zu Trend springen, bleibt er seinem simplen Versprechen treu: Am Jahresende soll das Konto voller sein als am Anfang. Ob die Börse steigt, fällt oder Trump gerade neue Zölle verkündet – für Wallace ist das alles nur Material für den nächsten Trade. „Jeden Tag ist anders, jeden Tag macht Spaß“, sagt er. Man nimmt es ihm ab.