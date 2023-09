Vom Fonds-Profi zum Fußball-Manager Janus Henderson stimmt auf Abgang von John Bennett ein

Aktien-Urgestein John Bennett, langjährig für die Fondsgesellschaft Janus Henderson tätig, wird im August kommenden Jahres in den Ruhestand gehen. Das kündigt die Gesellschaft mit einem Jahr Vorlauf in einer Mitteilung an.

Bennett ist bei Janus Henderson Direktor für europäische Aktien und verantwortlicher Fondsmanager der Long-only- und Long-Short-Strategien Continental European und Pan-European. Er blickt auf vier Jahrzehnte Tätigkeit in der Vermögensverwaltungsbranche zurück.

John Bennett: Von Gartmore zu Henderson zu Janus Henderson

Europäischer Aktienchef ist Bennett bereits seit 2011, als die Vorgänger-Gesellschaft Henderson Global Investors das britische Fondshaus Gartmore übernahm, für das Bennett tätig war. Er blieb auch an Bord, als Henderson 2017 mit der US-Gesellschaft Janus Capital Group zu Janus Henderson fusionierte.

Der Chef der Fondsgesellschaft, Ali Dibadj, erinnert in der Ankündigung an Bennetts zentrale Bedeutung für das Unternehmen: „John Bennett ist ein hochgeschätztes Mitglied des Investmentteams von Janus Henderson und hat die Unternehmenskultur in den letzten zwölf Jahren mitgeprägt.“

Zugleich verweist Dibadj auf das erfolgreiche Wirken des Aktien-Spezialisten: „Im Laufe seiner langen Karriere im Finanzdienstleistungssektor hat sich John Bennett einen Namen damit gemacht, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen und Aktien zu kaufen, wenn andere sich scheuten zu investieren.“ Sowohl als Portfoliomanager als auch als Führungskraft habe sich Bennett um die Gesellschaft Janus Henderson und deren Kunden verdient gemacht.

Dibadj schließt an: „Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand in der Branche und als Vorsitzender des Rangers Football Club. Wir hoffen, dass Johns Talente den Fans des Clubs ebenso viel Erfolg bringen wie den Kunden von Janus Henderson."

Damit bringt Dibadj die Sprache auf das neue Projekt, auf das sich Bennett nach seinem Ausscheiden aus der Fondsbranche fokussieren will: Seit Frühjahr vergangenen Jahres ist Bennett Vorsitzender des schottischen Fußballclubs Glasgow Rangers. Diese Aufgabe will der Fondsprofi nach seinem Ausscheiden aus der Vermögensverwaltung fortführen.

Investmentteams werden neu gruppiert

Bis es jedoch soweit ist, werde Bennett weiterhin seine Position bei Janus Henderson bekleiden und für die Übergabe seiner Aufgaben an die Nachfolger sorgen, heißt es von der Gesellschaft.

In Zusammenhang mit Bennetts Abgang stellt man bei Janus Henderson eine „umfassende Nachfolgeplanung für die Investmentteams des Unternehmens“ in Aussicht: Robert Schramm-Fuchs, der die Aufgabe bislang mit Bennett zusammen ausführt, soll nach dessen Ausscheiden als Hauptportfoliomanager die Large-Cap-Long/Short-Strategien des Pan-European-Teams verantworten. Gemeinsam mit Marc Schartz werde er zudem die Verantwortung für den European Focus Fund übernehmen.

Hauptverantwortlich für die Long-Only-Strategien des paneuropäischen Teams werden dagegen Tom O'Hara und Tom Lemaigre werden. Beide haben in den vergangenen fünf Jahren bereits mit John Bennett zusammengearbeitet.

Janus Henderson mit Hauptsitz in London ist eine börsennotierte Fondsgesellschaft, die an der New York Stock Exchange (NYSE) sowie der Australian Securities Exchange (ASX) notiert ist. Zur Jahresmitte verwaltete das Haus 322 Milliarden US-Dollar (rund 295 Milliarden Euro). Janus Henderson ist weltweit tätig, beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitern und unterhält Büros in 24 Städten.