Trian und General Catalyst übernehmen den Vermögensverwalter Janus Henderson. Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Juni geplant.

Der Vermögensverwalter Janus Henderson Group steht kurz vor dem Ende seiner Zeit als börsennotiertes Unternehmen. Wie das in London ansässige Unternehmen am 18. Juni 2026 mitteilte, liegen nun sämtliche behördliche Genehmigungen und Kundeneinwilligungen vor, die für den Vollzug der geplanten Übernahme erforderlich sind. Der Abschluss der Transaktion ist für den 30. Juni 2026 vorgesehen.

Käufer sind der aktivistische Investor Trian Fund Management sowie der Technologie- und Wachstumsinvestor General Catalyst. Die Transaktion war bereits im Dezember 2025 vereinbart worden. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung hatten die Aktionäre von Janus Henderson der Übernahme zugestimmt.

Janus Henderson verlässt die Börse

Aktionäre, deren Anteile nicht bereits von Trian gehalten oder kontrolliert werden, erhalten je Aktie 52,00 US-Dollar in bar. Mit Vollzug der Transaktion scheidet Janus Henderson aus dem Handel an der New York Stock Exchange aus.

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Janus Henderson ist selbst das Produkt einer Fusion: Im Mai 2017 schlossen sich die US-amerikanische Janus Capital Group und die britische Henderson Global Investors in einem „Merger of Equals“ zusammen. Die Wurzeln beider Häuser reichen weit zurück – Janus Capital wurde 1969 gegründet, Henderson Global Investors bereits 1934. Seither firmiert das gemeinsame Unternehmen als Janus Henderson Group und ist an der New York Stock Exchange notiert.

Trian hält bereits seit Längerem eine Beteiligung an Janus Henderson und ist seit 2022 im Aufsichtsgremium vertreten. General Catalyst, bekannt für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Unternehmenstransformation, soll gemeinsam mit Trian das operative Geschäft und das Angebot für Kunden modernisieren.

Über Janus Henderson

Stand Ende März 2026 verwaltete Janus Henderson rund 480 Milliarden US-Dollar, beschäftigte mehr als 2.000 Mitarbeiter und unterhielt Büros in 26 Städten weltweit. Auch nach Übernahme durch Trian und General Catalyst soll Janus Henderson weiter durch Ali Dibadj geführt werden. Der CEO steht seit 2022 der Fondsgesellschaft vor.