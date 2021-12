Janus US Twenty: Fahrerwechsel ohne Kapriolen

75 Börsentage seit dem Managerwechsel beim US Twenty Fund (WKN: 933845) liegt der Fonds deutlich über dem Marktdurchschnitt: Die 230 Produkte der Kategorie Aktien USA Standardwerte Growth in der Datenbank der Rating-Agentur Morningstar verzeichnen seit Jahresbeginn im Schnitt ein Minus von 13,3 Prozent. Der Fonds der US-Gesellschaft Janus liegt dagegen mit rund einem Prozent im Plus. Damit ist er der zweitbeste Fonds seiner Kategorie.Am 1. Januar dieses Jahres übernahm Ron Sachs das Steuer bei dem Fonds, der auf ein sehr konzentriertes Portfolio aus Wachstumstiteln setzt. Aktuell sind gerade einmal 29 Titel im Fonds vertreten. Die zehn größten von ihnen machen mehr als die Hälfte des Portfolios aus. Das war auch schon bei Sachs’ Vorgänger Scott Schoelzel so. Allerdings trennte sich der Neue rigoros von einigen Kernbeständen des Fonds: „Wir haben unsere Aktien von Bear Stearns im Januar komplett verkauft“, erklärt Sachs.