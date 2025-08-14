Die Aktienmärkte in Japan setzen ihre Rally in dieser Woche fort: Der japanische Nikkei Index stieg zum ersten Mal über die Marke von 43.000 Punkten gestiegen, was ein Rekordhoch bedeutet. Auch der breiter aufgestellte Topix hat diese Woche ein neues All Time High erzielt.

USA machts möglich

Der Grund für die positive Stimmung waren vor allem die Daten zur Inflation in den USA, was die Hoffnung schürt, dass die US-Notenbank Fed im nächsten Monat den Leitzins senken wird. Man sieht auch einen Trend bei ausländischen Anlegern, hin zu japanischen Titeln, der die Kursaufschwünge stützt.

Überhitzung nicht nur beim Wetter

In Anbetracht der fulminanten Kurssteigerungen sehen einige Experten allerdings so allmählich Überhitzungstendenzen am japanischen Aktienmarkt. Der Nikkei Index hat mit seiner Entwicklung seit Trumps Zoll-Ankündigungen im April sowohl den S&P 500 als auch den deutschen Aktienindex Dax deutlich geschlagen.

Argumente für Japan

In Japan herrschen stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das Land hat eine entwickelte Infrastruktur, geringe Korruptionsraten und ein relativ gut reguliertes Marktumfeld. Zudem sieht man wirtschaftliche Reformen und einen gewissen Strukturwandel.

Initiativen zur Steigerung der Produktivität, Demografie-Anpassungen und Investitionen in die Infrastruktur unterstützen dabei das langfristige Potenzial. Viele japanische Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Kapitalallokation verbessert, die Dividenden erhöht und Aktienrückkaufsprogramme gestartet.

Nicht alle über einen Kamm scheren

Natürlich sind nicht alle Aktien durch die Bank weg teuer. Aktive Manager, die sich nicht an einem Index orientieren, finden abseits der Indizes nach wie vor Titel, die niedrig bewertet sind und über ein entsprechend attraktives Kurspotenzial verfügen.

Welchen Managern dies in den letzten drei Jahren am besten gelungen ist und ob am Ende doch die Indizes die Nase vorne haben, sehen Sie in der Aufstellung der besten Aktienfonds Japan der letzten drei Jahre. Berücksichtigt wurden sämtliche Marktkapitalisierungen (All-, Large-, Small & Mid-Caps).

Bitte beachten Sie: Die meisten Fonds in dieser Kategorie gibt es in unterschiedlichen Tranchen, insbesondere auch in währungsgesicherten Varianten. Da diese Währungssicherungen aber oftmals stark voneinander abweichen und nicht vergleichbar sind, und zudem wegen deren Vielfalt und unterschiedlichem Einsatz auch keine trennscharfen Peer Groups zu bilden sind, haben wir in diesem Ranking alle derartigen Tranchen der Fonds berücksichtigt und die aus Sicht deutscher Anleger jeweils erfolgreichste Anteilsklasse aufgeführt. Institutionelle Tranchen wurden jedoch ausgeschlossen.

Platz 10: Amundi Funds Equity Japan Target (hedged)