Japan hat eine sehr lange Durststrecke hinter sich, gekennzeichnet durch Deflation, wenig Innovationen und Unternehmen, die hohe Cash-Reserven vorhalten. Doch mittlerweile präsentiert sich das „Land der aufgehenden Sonne“ völlig anders: Es herrscht eine neue Unternehmenskultur, der Shareholder Value genießt eine viel höhere Priorität im Vergleich zu den Jahrzehnten davor.

Aktienrückkäufe auf Rekordniveau

Plötzlich fließen Dividenden an die Investoren und Aktienrückkäufe sind auf einem Rekordniveau, wie die Experten von Columbia Threadneedle Investments berichten: In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (April bis Oktober 2024) wurden Rückkäufe in Rekordhöhe von rund 15 Billionen Yen angekündigt, gegenüber nur rund 8 Billionen Yen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Geht man von der konservativen Annahme aus, dass die Rückkäufe im verbleibenden Geschäftsjahr (November 2024 bis März 2025) in gleicher Höhe wie im Vorjahr erfolgen, würden sich die Rückkäufe für das gesamte Jahr auf rund 17 Billionen Yen belaufen.

USA und Japan als Partner

Im Gegensatz zu anderen Ländern setzt Japan mit seinem Premierminister Shigeru Ishiba auf Partnerschaft mit den USA: Softbank beispielsweise auf eine Beteiligung zusammen mit Open AI und Oracle am riesigen KI-Projekt Stargate. Und auch Toyota geht diesen Weg und eröffnet in North Carolina eine Batteriefabrik. Ab April 2025 will das japanische Unternehmen Batterien für den nordamerikanischen Markt liefern. Die Fertigung umfasst Batterien für Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge.

Zins- und Lohnanstieg

Neben den bereits geschilderten Veränderungen sieht es auch an der Zinsfront anders aus. Es kam zu Zinsanhebungen – zudem sieht man Lohnsteigerungen in Höhe von durchschnittlich 5 Prozent, was den Konsumenten dazu veranlassen dürfte, mehr Geld auszugeben, was wiederum die Binnennachfrage steigert.

Yen oder doch gesichert?

Ob man Aktienfonds in ihrer währungsgesicherten Tranche kauft oder nicht, dieser Frage muss man sich auch hier stellen. Letztendlich hängt die Antwort von den individuellen Anlagezielen und der Risikotoleranz ab. Eine längere Zeit war es sinnvoll, währungsgesicherte Fonds zu kaufen. Doch sollte der Yen gegenüber dem Euro aufwerten, ist dies nicht ratsam. Daher haben wir uns in dieser Auswertung auf Produkte konzentriert, die in Yen notieren. Das Gros der Produkte hat aber auch Tranchen in anderen Währungen beziehungsweise währungsgesicherte Tranchen im Angebot.

>>> Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Japan (All Cap und Large Cap) in den letzten fünf Jahren überzeugen konnten und diese nach ihrem Fünf-Jahres-Ergebnis (in Euro) sortiert. Die besten zehn gibt es auf den folgenden Seiten.