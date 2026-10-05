Japanische Aktien sind trotz Rekordhoch günstig. Doch die Bewertung allein trägt den Investmentcase nicht mehr – entscheidend ist, was die Konzerne mit ihrem Kapital anfangen.

Nach der Rally reicht der Hinweis auf niedrige Bewertungen kaum noch aus, um eine Japan-Allokation zu begründen.

Der japanische Aktienmarkt hat seine lange Phase der Vernachlässigung hinter sich gelassen. Mitte August erreichte der Topix, der neben dem Nikkei 225 zweite wichtige Kursindex der Tokioter Börse, erneut ein Rekordhoch. Trotzdem werden japanische Aktien weiterhin günstiger bewertet als der globale Markt: Ende Juli lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI Japan bei 16,4, beim MSCI World waren es 18,8. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis fiel der Abstand mit 2,0 gegenüber 4,1 noch deutlicher aus. Aber: Nach der Rally reicht der Hinweis auf niedrige Bewertungen kaum noch aus, um eine Japan-Allokation zu begründen. Interessanter ist inzwischen, was die Unternehmen mit ihrem Kapital machen.

Corporate-Governance-Reform in Japan

Genau hier setzt die Corporate-Governance-Reform an. Seit 2023 verlangt die Tokyo Stock Exchange von den Unternehmen im Prime und Standard Market, Kapitalkosten und Börsenbewertung ausdrücklich in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Seit dem 21. Juli 2026 gilt zudem der überarbeitete Corporate Governance Code der Tokyo Stock Exchange. Vorstände sollen erläutern, wie sie Wachstumsinvestitionen finanzieren und weshalb sie bestimmte Geschäftsbereiche weiterführen. Auch hohe Bargeldbestände oder Beteiligungen müssen sich daran messen lassen, ob sie langfristig einen angemessenen Ertrag erwirtschaften.

Die Reform läuft nicht auf möglichst hohe Ausschüttungen hinaus. Die japanische Finanzaufsicht fordert ausdrücklich, Investitionen in das operative Geschäft gegen die Kapitalkosten abzuwägen. Unternehmen dürfen weiterhin große Liquiditätsreserven halten, wenn sie deren Zweck überzeugend erklären können. Aktienrückkäufe sind somit dann sinnvoll, wenn das Unternehmen überschüssiges Kapital nicht zu einer attraktiven Rendite investieren kann. Werden dagegen notwendige Investitionen zugunsten kurzfristiger Kursstützung zurückgestellt, verbessert sich der Investmentcase nicht.

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Riesige Aktienrückkaufprogramme

Wie groß die Veränderungen inzwischen sein können, zeigt die Mitsubishi Corporation. Der Handelskonzern schloss im März ein Rückkaufprogramm über nahezu eine Billion Yen ab (rund 5,4 Milliarden Euro) und kaufte 318,4 Millionen eigene Aktien zurück; anschließend wurden Aktien im Umfang von 7,9 Prozent des gesamten Aktienbestands eingezogen. Bei Tokio Marine führt der Abbau historisch gewachsener Beteiligungen ebenfalls zu erheblichen Kapitalbewegungen. Der Versicherer verkaufte im Geschäftsjahr 2025 Beteiligungen im Wert von rund 746 Milliarden Yen (etwa vier Milliarden Euro) und plante für 2026 weitere Verkäufe von etwa 430 Milliarden Yen (circa 2,3 Milliarden Euro). Für das laufende Geschäftsjahr sind zugleich Aktienrückkäufe über 400 Milliarden Yen (circa 2,15 Milliarden Euro) vorgesehen.

Solche Größenordnungen erklären, weshalb Governance für japanische Aktien inzwischen unmittelbar in die Unternehmensbewertung hineinwirkt. Lange Zeit hielten japanische Konzerne hohe Bargeldbestände oder Aktien anderer Unternehmen, obwohl diese Mittel kaum zur Kapitalrendite beitrugen.

Wenn Beteiligungen verkauft werden, kann das frei werdende Kapital in rentablere Geschäftsbereiche fließen. Fehlen dort attraktive Möglichkeiten, kommen Rückkäufe oder höhere Ausschüttungen infrage. Ob Rückkäufe oder höhere Ausschüttungen dauerhaft Wert schaffen, hängt unter anderem von der Bewertung, dem künftigen Cashflow und dem verbleibenden Investitionsbedarf ab.

Niedrige Bewertungen reichen nicht

Die höheren Zinsen in Japan verstärken diesen Druck. Kapital hat wieder einen sichtbaren Preis, weshalb unproduktive Bilanzpositionen schwerer zu rechtfertigen sind. Gleichzeitig wächst das Risiko, dass Unternehmen Rückkäufe zu hohen Kursen durchführen oder den Wunsch nach besseren Kapitalrenditen mit zu aggressiven Finanzierungsentscheidungen beantworten. Es ist daher zu prüfen, ob sich die angekündigte Kapitaldisziplin tatsächlich in höheren Renditen auf das eingesetzte Kapital niederschlägt.

Für die Titelauswahl sind deshalb die Entwicklung der operativen Kapitalrendite, die Herkunft der Rückkaufmittel und der Rückkaufpreis im Verhältnis zum Unternehmenswert entscheidend. Für die Auswahl einzelner Titel reicht also eine niedrige Bewertung nicht aus. Interessant sind Unternehmen, bei denen der Abbau unproduktiver Vermögenswerte Kapital freisetzt und das Management dieses dort einsetzt, wo die erwartete Rendite oberhalb der Kapitalkosten liegt. Gelingt das dauerhaft, kann sich auch der verbliebene Bewertungsabschlag weiter verringern.