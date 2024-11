Japan bietet Anlegern derzeit Gelegenheit, das Potenzial des Landes zu nutzen und in seine Aktienmärkte zu investieren. Im Folgenden beleuchten wir fünf Hauptgründe, warum japanische Aktien gerade jetzt im Fokus stehen sollten.

1. Die Rückkehr der Inflation

Nach Jahrzehnten der Deflation kehrt die Inflation in Japan zurück. Die jährliche Verbraucherpreissteigerung liegt seit über zwei Jahren konstant über 2 Prozent. Dies stellt eine Zäsur dar und hat sich positiv auf die wirtschaftliche Dynamik ausgewirkt.

Erstmals seit langem hat die japanische Zentralbank die Möglichkeit, einen Kreislauf aus moderater Inflation, steigenden Löhnen, höheren Konsumausgaben und wachsenden Unternehmensgewinnen zu etablieren. Dies schafft ein stabileres Umfeld für Unternehmen, das sich positiv auf deren Aktienkurse auswirken kann.

Im Gegensatz zu den meisten westlichen Industrieländern, die mit einer übermäßigen Inflation zu kämpfen haben, könnte der Inflationsschub in Japan der Wirtschaft zugutekommen, indem er die Verbraucher aus ihrem Winterschlaf aufrüttelt. Unternehmen erzielen höhere Gewinne, da sie in der Lage sind, Preisanpassungen vorzunehmen, ohne auf eine deflationäre Umgebung zurückgeworfen zu werden. Dieses Umfeld schafft somit ein attraktives Wachstumspotenzial für Aktionäre und Investoren.

2. Verbesserte Unternehmensführung

Die Verbesserung der Corporate Governance in Japan ist ein weiterer Schlüsselfaktor, der Investoren anzieht. Unter der Regierung von Premierminister Shinzo Abe wurden Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmensführung eingeführt, die Japan als Investitionsziel attraktiver machen.

2023 nahm die Börse weitere Reformen vor, um die Aktienbewertungen zu verbessern. Dazu gehört eine verstärkte Konzentration auf Transparenz und die Verbesserung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses. Diese Initiativen haben zu einer verstärkten Beteiligung aktivistischer Anleger geführt, was ein Zeichen für das Vertrauen internationaler Investoren ist​.

Ein prominentes Beispiel ist der Elektronikkonzern Sony, der sich aktiv an der Umsetzung von Governance-Reformen beteiligt hat. Das Unternehmen konnte seine Aktionärsrenditen durch eine bessere Offenlegung von Geschäftszahlen und eine effektivere Kapitalnutzung signifikant steigern. Insgesamt ermöglicht das robuste Wachstum der Unternehmensgewinne den Firmen, eine anlegerfreundlichere Politik zu verfolgen, wie zum Beispiel Aktienrückkäufe, die im Jahr 2024 auf ein Rekordniveau gestiegen sind.

3. Technologische Führerschaft in der Halbleiter- und Robotik-Industrie

Japan mag seine frühere Vormachtstellung in der Halbleiterproduktion an Länder wie Taiwan und Südkorea verloren haben, doch das Land bleibt ein unverzichtbarer Akteur in der globalen Lieferkette. Unternehmen wie Tokyo Electron, ein führender Hersteller von Halbleiterausrüstungen, und Renesas Electronics, ein Spezialist für Halbleiterlösungen, dominieren weiterhin wesentliche Teile der globalen Halbleiterproduktion. Insbesondere Tokyo Electron hat sich als Schlüsselunternehmen etabliert, das von der wachsenden Nachfrage nach Chips für KI und 5G-Netze profitiert.

Zusätzlich ist Japan führend in der Automatisierungs- und Robotikbranche. Unternehmen wie Fanuc und Kawasaki Heavy Industries sind weltweite Vorreiter in der Entwicklung von Industrierobotern, die in einer Vielzahl von Sektoren von der Automobilproduktion bis zum Gesundheitswesen eingesetzt werden. Diese Unternehmen sind bestens positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Automatisierungstechnologien in den nächsten Jahren zu profitieren​.

4. Innovation im Gesundheitswesen

Japans alternde Bevölkerung, die eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt aufweist, stellt eine große Herausforderung dar, eröffnet jedoch auch Chancen. Dank eines hervorragenden Gesundheitssystems und beträchtlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung steht Japan an der Spitze von Innovationen im Gesundheitswesen. Unternehmen wie Takeda Pharmaceuticals und Astellas Pharma profitieren von der globalen Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten und medizinischer Versorgung​.

Ein bedeutender Innovationsbereich ist der Einsatz von Robotern in der Pflege alter Menschen. Japan setzt stark auf technologische Lösungen, um den Fachkräftemangel in der Pflegebranche zu kompensieren. Roboter werden eingesetzt, um Pflegekräfte zu unterstützen und die Effizienz in der Betreuung zu steigern, was die Kosten im Gesundheitswesen senkt und die Lebensqualität der Patienten verbessert.

5. Attraktive Bewertungen und langfristiges Wachstumspotenzial

Im Vergleich zu vielen westlichen Märkten, insbesondere den USA, sind japanische Aktien nach wie vor günstig bewertet. Der Nikkei-Index befindet sich seit 2013 auf einem Aufwärtstrend, und trotz der jüngsten Marktvolatilität bleibt das mittel- bis langfristige Potenzial für weiteres Wachstum hoch. Ein Großteil dieses Wachstums ist strukturell bedingt und wird durch die Reformen im Unternehmenssektor, die Rückkehr der Inflation und Japans technologische Führungsposition angetrieben​.

Aktien wie Toyota und Sony haben nicht nur von den wirtschaftlichen Reformen profitiert, sondern auch von ihrer Positionierung in aufstrebenden Technologiefeldern. Insbesondere Unternehmen im Bereich Elektromobilität und Halbleiter haben das Potenzial, in den kommenden Jahren erhebliche Renditen zu erzielen, da die globale Nachfrage nach diesen Technologien weiter steigt. Aber Japans Zukunft könnte mehr sein als Technologie – eine Wiederbelebung des allgemeinen Wachstums in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Fazit

Japan bietet derzeit eine seltene Gelegenheit, von langfristigen strukturellen Veränderungen und einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Die Rückkehr der Inflation, Verbesserungen in der Unternehmensführung, technologische Führerschaft und Innovationskraft im Gesundheitswesen sowie die attraktiven Aktienbewertungen machen japanische Aktien zu einer überzeugenden Investition. Anleger sollten diesen Markt genau im Blick behalten, um das Wachstumspotenzial Japans voll auszuschöpfen.

Über den Autor:

Marcus Weyerer ist Senior ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton.