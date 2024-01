Columbia Threadneedle Investments stellt mit dem CT (Lux) Japan Equities ein konzentriertes Portfolio aus japanischen Qualitätsunternehmen zusammen. Das Fondsmanagement, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz verfügt, will Überschussrenditen mit einer informierten Titelauswahl sowohl aus dem Small- und Mid-Cap als auch aus dem Large-Cap-Bereich erzielen.

Daisuke Nomoto, Portfoliomanager

Columbia Threadneedle Investments hat mit dem CT (Lux) Japan Equities einen neuen Aktienfonds für japanische Aktien aufgelegt. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union eingestuft und wird von Daisuke Nomoto, Global Head of Japanese Equities bei Columbia Threadneedle, verwaltet. Um die Überrendite Alpha zu erzielen, werden Unternehmen aller Marktkapitalisierungen berücksichtigt. Mit dem Fonds profitieren europäische Anleger von der Erfahrung von Daisuke Nomoto, der bei Columbia Threadneedle Investments seit mehr als zehn Jahren japanische Aktienstrategien verwaltet und eine starke langfristige Outperformance vorweisen kann.

Erfolgreiche Titelauswahl und fundierte Expertise: Der CT (Lux) Japan Equities im Detail

Der CT (Lux) Japan Equities (ISIN: LU2656572224) verwendet einen qualitätsorientierten Anlagestil mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit hohen oder steigenden Renditen auf investiertes Kapital. Die Investmentstrategie stützt sich auf Fundamentalanalysen von Columbia Threadneedle Investments und wird durch einen Bewertungsrahmen ergänzt, der quantitative, ESG- sowie makroökonomische Faktoren berücksichtigt. Seit Auflegung der Strategie (als OEIC-Fonds im Jahr 2012) stellte die Titelauswahl die größte Alpha-Quelle dar – ein klarer Beleg für den Erfolg des Bottom-Up-Stockpicking-Ansatzes. Daisuke Nomoto verfügt über 30 Jahre Investmentexpertise und leitet ein Team von fünf Portfoliomanagern mit durchschnittlich 20 Jahren Anlageerfahrung.

Das Gesamtuniversum des CT (Lux) Japan Equities umfasst rund 3.500 japanische Aktien innerhalb und außerhalb der Benchmark MSCI Japan. Das investierbare Universum enthält 800 bis 1.000 Aktien, die mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 3 Millionen US-Dollar gehandelt werden müssen; es gilt folglich eine strenge Liquiditätsbeschränkung. Die Analysten, die für den Fonds in der Pflicht sind, haben eine Gruppe von 150 bis 200 Aktien genau im Blick, von denen sie 30 bis 60 Positionen, die eine hohe Überzeugungskraft aufweisen, ins Portfolio buchen. Dabei achten die Fondsmanager darauf, mit ihren Portfoliopositionen das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung abzudecken.

Japanischer Aktienmarkt: Chancen dank verbesserter Unternehmensführung und Dividendenpolitik

Ergänzt wird der dezidiert auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess des CT (Lux) Japan Equities durch Instrumente für eine quantitative, makroökonomische und ESG-Bewertung. Vor allem hier, bei Governance und Dividendenpolitik, hat Japan viele Fortschritte gemacht, wodurch der Markt eine Reihe von Chancen aufweist: „Das japanische Unternehmensmodell hat sich in den vergangenen zehn Jahren gewandelt“, betont Daisuke Nomoto, Portfoliomanager des CT (Lux) Japan Equities, seit 2005 bei Columbia Threadneedle Investments unter Vertrag. Die Dividendenrendite in Japan habe zuletzt über dem weltweiten Durchschnitt gelegen. „Die Unternehmen investieren ihre überschüssigen liquiden Mittel in Humankapital sowie Forschung und Entwicklung und schaffen so Investitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus konzentrieren sie sich zunehmend auf die Anlegerrenditen und die Kapitaleffizienz, und viele erhöhen ihre Aktienrückkäufe und zahlen höhere Dividenden. Diese Stärkung der Unternehmenstätigkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation dürfte sich in Zukunft positiv auswirken.“

Günstiges Umfeld für die japanische Aktienstrategie von Columbia Threadneedle Investments

„Das Interesse an unserer Strategie für japanische Aktien im Rahmen unseres OEIC-Fonds ist zuletzt gestiegen, und das Umfeld für japanische Aktien ist günstig. Deswegen ist jetzt der optimale Zeitpunkt, die von Daisuke Nomoto geleitete Strategie auf unser SICAV-Angebot auszuweiten, um der Nachfrage unserer europäischen und asiatischen Kunden gerecht zu werden“, ergänzt Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMEA, bei Columbia Threadneedle Investments. „Daisuke Nomoto legte seine Strategie im Jahr 2012 auf und leitet heute ein fünfköpfiges Team für japanische Aktien mit Sitz in Boston und London. In seinem Team hat es bisher keine Abgänge gegeben – das sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und Konsistenz und hat zur starken Erfolgsbilanz beigetragen.“

Den Rahmen für gute Arbeit liefert Columbia Threadneedle Investments mit insgesamt 587 Milliarden US-Dollar AuM. Für den Asset Manager arbeiten insgesamt 650 Investmentexperten und 200 Analysten in 17 Ländern. Unterstützt wird das Team des CT (Lux) Japan Equities durch zusätzliche Ressourcen. So arbeiten regionale und globale Aktienteams zu, die Strategien einschließlich Asien-Pazifik, Global und Emerging Markets verwalten. Nomoto und Team kann auf ein umfassendes globales Sektor- und Branchen-Research zugreifen.

Der Mindestanlagebetrag für den neu aufgelegten Fonds liegt bei 100.000 US-Dollar für institutionelle Anleger und bei 2.500 US-Dollar für Privatkunden.