Der japanische Markt profitierte zuletzt von starken Unternehmensgewinnen und der Abwertung des Yen, nachdem die Bank of Japan zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten aus ihrer Negativzinspolitik ausgestiegen war. Die Entscheidung der BOJ, die durch die Lohnverhandlungen im Frühjahr beflügelt wurde, die auf ein starkes Lohnwachstum hindeuteten, wurde begleitet von Kommentaren, dass die Geldpolitik entgegenkommend bleiben wird.

Auch im Bereich der Corporate-Governance-Reformen geht es voran, wie die fortgesetzte Auflösung von Kreuzbeteiligungen der Toyota-Gruppe zeigt, während die Ankündigungen der Unternehmen zu ihren mittelfristigen Plänen von zusätzlichen Aktionärsrenditen begleitet wurden.

Auf dem japanischen Prime Market, dem obersten Börsensegment der Tokioter Börse (TSE), haben fast 50 Prozent der unter dem Marktwert gehandelten Unternehmen Pläne zur Verbesserung der Kapitaleffizienz und der Aktienkurse angekündigt. [1] Damit folgt sie dem Schritt der TSE vom 31. März des vergangenen Jahres, börsennotierte Unternehmen zu einem besseren Kapitalmanagement anzuhalten.

Steigende Lohndynamik bereitet Sorge

Eine derartig starke Performance, die maßgeblich durch diese Rückenwinde angetrieben wurde, sorgt jedoch bei den Anlegern für Unbehagen, ob die Rallye angesichts der steigenden Bewertungen anhalten kann und ob der Markt zu schwächeln beginnt. Auf der Grundlage des Kurs-Buchwert-Verhältnisses (KBV), das von der TSE in den vergangenen Monaten als bevorzugter Bewertungsmaßstab für den japanischen Aktienmarkt verwendet wurde, ist die aktuelle Bewertung des Nikkei mit dem 2,2-fachen KBV weit von seinem im Dezember 1989 erreichten 8,2-fachen Höchststand entfernt. [2]

Ein weiterer zentraler Bereich, der den Anlegern Sorgen bereitet, ist die steigende Lohndynamik, die sich in den kommenden Monaten stark auf den geldpolitischen Kurs der BoJ auswirken könnte. Auf der Grundlage von weiterhin starken Lohnankündigungen, einer sich stabilisierenden Konjunktur, einer soliden Dienstleistungsinflation und realisierten Gewinnen rechnet unser hauseigenes Global-Macro-Team mit weiteren Zinserhöhungen von 0,2 bis 0,3 Prozent bis zum Jahresende. Das Zeitfenster, in dem die BoJ die Zinsen weiter anheben kann, wird jedoch kleiner, da der Preisdruck in der zweiten Jahreshälfte nachlassen dürfte.

Drei strukturelle Trends bieten Chancen

Die besten Chancen sehen wir in einigen längerfristigen strukturellen Trends. Erstens: Innovation. Japan hat einen langjährigen und verdienten Ruf für technologische Spitzenleistungen. Das Land steht weiterhin an der Spitze der Innovation, insbesondere in den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Gesundheitswesen und saubere Energie. So überzeugt zum Beispiel der Medizintechnikanbieter Asahi Intecc seine weltweit marktführende Position.

Nächster Punkt: Digitalisierung. In Japan finden sich immer noch zahlreiche Unternehmen, die diesen strukturellen Trend unterstützen können, vom Nomura Research Institute, das viele Unternehmen in Japan berät und transformative IT-Projekte umsetzt, bis hin zu Keyence, das Unternehmen bei der Anwendung digitaler Lösungen für die Automatisierung von Qualitätskontrolle und Produktionsanforderungen unterstützt.

Und schließlich: Made in Japan. Japanische Unternehmen sind zu einem Maßstab für Qualität geworden. Sie setzen die Technologie geschickt ein, um bei niedrigeren Kosten eine bessere Qualität zu erzielen. Das Ergebnis sind erstklassige Produkte und anerkannte Marken. So ist Daikin Industries der weltweit führende Hersteller von Klimageräten und umfasst auch eine Chemiesparte. Daikin verfügt über umfangreiche Energiespartechnologien und hat einen technologischen Vorsprung in Bereichen wie Kältemittel, da es der einzige Klimaanlagenhersteller ist, der Kältemittel selbst herstellt.

Deflationäre Denkweise ähndert sich allmählich

Wir sind weiterhin optimistisch für den Markt, da in Japan mehrere positive strukturelle Veränderungen im Gange sind. Vor allem glauben wir, dass sich die deflationäre Denkweise allmählich ändert, da die Inflation weiter anzieht. Höhere Preise setzen sich immer mehr durch, was zu einer Verbesserung der inländischen Aussichten für die Unternehmen führt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Dies steht im Gegensatz zur jüngsten Vergangenheit, als die steigenden Kosten nicht vollständig durch die Weitergabe höherer Preise an die Endkunden ausgeglichen werden konnten. Der Arbeitskräftemangel setzt die Löhne unter Aufwärtsdruck, was die Möglichkeit erhöht, dass die Wirtschaft in einen positiven Wachstumszyklus eintritt.

Auch die Geopolitik rückt Japan ins Rampenlicht; das Friendshoring hat zu steigenden Investitionen globaler Halbleiterunternehmen in dem Land geführt. Dies alles sind gute Vorzeichen für die Aussichten der japanischen Unternehmen und der japanischen Wirtschaft.

Ein weiterer Faktor, der für japanische Aktien spricht, ist neben der Rückführung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre, dass japanische Unternehmen weiterhin großen Wert auf Rentabilität legen. Dies wurde durch die Reformvorschläge der TSE noch beschleunigt. In zunehmendem Maße orientieren sich die Unternehmen an Kennzahlen wie der Rendite des investierten Kapitals und der Eigenkapitalrendite und haben sich von Vermögenswerten getrennt, die ihre Mindestanforderungen nicht erfüllen.

Die Unternehmen setzen sich auch Ziele für den Abbau von Überkreuzbeteiligungen und verwenden diese Erlöse für Reinvestitionen in ihr Geschäft oder zur Belohnung der Aktionäre. Vor dem Hintergrund eines schwächeren Wachstums ist es unserer Meinung nach wichtig, sich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten zu konzentrieren, die diese Veränderungen auch annehmen, so dass sie diese schwierige Zeit besser bewältigen und im Laufe der Zeit eine bessere Performance erzielen als ihre Wettbewerber.

[1] The Great Crossholding Unwind, Japan Market Strategy, CLSA, 5 April 2024

[2] Japan Weekly Kickstart, Goldman Sachs, 22 February 2024

© Abrdn

Kwok Chern-Yeh ist Leiter des Bereichs Aktieninvestments Japan (Head of Equities) bei Abrdn.