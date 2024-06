Japans Wirtschaft und die Börsen hatten es in den letzten Jahrzehnten nicht leicht. Aufstrebende Zeiten wie in den 80er und 90er Jahren sind längst erledigt, viel mehr befand man sich in einer Stagnation was sich entsprechend auch auf die Kurse der börsennotierten Unternehmen ausgewirkt hat.

Während andere Börsen in etablierten Märkten wie beispielsweise in den USA, aber auch in Deutschland oder China von einem Allzeithoch zum nächsten sprangen, dümpelte der japanische Aktienmarkt über viele Jahre vor sich hin und erreichte erst im März diesen Jahres einen neuen Höchststand. Was sich erst einmal unspektakulär anhört, aber der alte Höchststand des Nikkei stammt noch aus dem Jahr 1989.

Hier einige Gründe, die für ein Engagement in japanische Aktien sprechen: