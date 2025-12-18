Japan ist ein Testfall für Geldpolitik und Währungsregime, sagt Gastautor Mirko Kohlbrecher. Investoren müssen entscheiden, wie viel Volatilität sie dem Land zutrauen.

Japans Ära der kontrollierten Renditekurve und der Negativzinsen ist Geschichte. Die Bank of Japan beendete mit ihrer strategischen Wende die ultralockere Geldpolitik. Doch der Yen bleibt historisch schwach. Eine nachhaltige Umkehr zeigt sich noch nicht.

Die Bank of Japan hob den Leitzins Anfang 2025 auf rund 0,5 Prozent an. Ihre Anleihekäufe fährt sie bis Anfang 2026 spürbar zurück. Parallel dazu legte die neue Premierministerin Sanae Takaichi das größte Konjunkturpaket seit der Pandemie auf. Der Umfang beträgt rund 117 Milliarden Euro, überwiegend kreditfinanziert.

Schuldenquote über 240 Prozent

Der Internationale Währungsfonds verweist im aktuellen Japan-Länderreport auf steigende Renditen langlaufender JGB (japanische Staatsanleihen). Kreditkonditionen reagieren dagegen nur langsam. Das Finanzministerium meldet eine Schuldenquote von deutlich über 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Ökonomen kritisieren zudem, dass das Paket vor allem den Konsum stützt. Produktivitätsimpulse setzt es zu wenig. Shigenori Shirasukas Studie im „Oxford Bulletin of Economics and Statistics“ betont die Bedeutung der Zinsstrukturkurvensteuerung für die Geldpolitik bei ultragünstigen Zinsen. Diesen Hebel gibt die Bank of Japan nun teilweise frei. Japan ist für Anleger damit von der „Liquiditätsstory“ zur echten Zins- und Währungsentscheidung geworden.

Ausländische Investoren dominieren den JGB-Markt

Der JGB-Markt zeigt deutliche Anzeichen eines Regimewechsels. Das manifestiert sich in einer veränderten Investorenstruktur. Laut einer Analyse von Société Générale dominieren derzeit ausländische Anleger als einzige signifikante Käufergruppe am langen Ende der Zinskurve.

Heimische Lebensversicherer und Pensionskassen nutzen das erhöhte Renditeniveau dagegen primär zum Abbau von Beständen. Medien berichten für das Frühjahr 2025 von Rekordzuflüssen aus dem Ausland in JGB mit Laufzeiten über zehn Jahren. Japanische Versicherer gaben im gleichen Zeitraum langlaufende Papiere im dreistelligen Milliardenbereich (Yen) ab.

Dieser Zufluss geht jedoch mit einer erhöhten internationalen Beobachtung der japanischen Fiskalpolitik einher. Kommunikationsfehler bei Konjunkturpaketen oder Haushaltszielen werden potenziell schneller über Renditesprünge und Yen-Abwertung sanktioniert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schwacher Yen treibt Unternehmensgewinne

Auf Unternehmensebene bleibt der schwache Yen ein ambivalenter Faktor. Toyota zeigt das exemplarisch. In den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 erhöhte der Wechselkurseffekt den operativen Gewinn um rund 685 Milliarden Yen. Im Folgejahr 2024/25 waren es immer noch etwa 590 Milliarden Yen.

Für Exportunternehmen dieser Größenordnung ist der Devisenkurs damit ein zentraler Ertragstreiber, nicht nur ein Randfaktor. Für Aktieninvestoren bedeutet das: Japan-Exposure ohne Währungsmonitoring ist faktisch ein gehebeltes Spiel auf US-Dollar/Yen und Euro/Yen.

Das spiegelt sich unmittelbar in der Produktebene wider. Viele institutionelle Investoren nutzen für breite Allokationen Standardbausteine wie den iShares Core MSCI Japan (IE00B4L5YX21) oder die währungsgesicherte Schwestertranche iShares Core MSCI Japan IMI (IE00BKT6FV49).

Währungshedging macht langfristig den Unterschied

Eine Auswertung von Zendepot für den Zeitraum 2014 bis 2023 zeigt: Der iShares MSCI Japan EUR Hedged (ISIN: IE00B42Z5J44) legte in zehn Jahren um 95,9 Prozent zu. Ein ungesicherter MSCI-Japan-ETF von Xtrackers kam auf 94,2 Prozent. Über eine Dekade ist das Delta also gering – innerhalb einzelner Jahre kann es aber deutlich zweistellig ausfallen. Die Drei-Jahres-Performance von rund 84 Prozent beim Hedge-Produkt gegenüber dem Referenzindex in Euro zeigt das deutlich.

Aus Sicht von Asset-Allokatoren stellt sich die Schlüsselfrage damit weniger als Bewertungs- denn als Strukturthema: Welche Bandbreite weiter steigender JGB-Renditen ist mit der Schuldentragfähigkeit des japanischen Staates und der Glaubwürdigkeit der Bank of Japan vereinbar? Und wie wird das resultierende Währungsrisiko in Mandaten abgebildet?

In einem Szenario kontrollierter Normalisierung mit moderat höheren Zinsen, stabilisiertem Yen und fortgesetzten Governance-Reformen können Japan-Aktien über breit gestreute Vehikel und währungsgesicherte Varianten strategisch höher gewichtet werden. Lange JGB-Laufzeiten würden dann als Durationsbaustein mit attraktiven, gehedgten Renditen infrage kommen. In einem Szenario aus anhaltendem Yen-Verfall und sprunghaften Renditeanstiegen müssten Risikobudgets und erwartete Kompensation für Zins- und Währungsrisiken dagegen deutlich nach oben angepasst werden.

Über den Autor:

Mirko Kohlbrecher ist Prokurist und Vermögensbetreuer beim unabhängigen Vermögensverwalter Spiekermann & Co.