27.07.2015

Japan Arbeitslosigkeit sinkt - die Löhne auch

So steht das nun wirklich nicht in den Lehrbüchern: In Japan liegt die Arbeitslosenquote mit 3,3 Prozent so tief wie seit 1997 nicht mehr. Und trotzdem wollen die Löhne kaum steigen.