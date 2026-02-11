Japans Börse erlebt nach dem Wahlsieg von Sanae Takaichi einen Aufschwung. Mit dem währungsgesicherten Vanguard-ETF können Anleger ohne Yen-Risiko teilhaben. Die Details.

Japans Politik liefert in diesen Tagen den perfekten Aufhänger für den Blick an die Börse: Nach Jahren wechselnder Premierminister, Stillstand und anhaltender Skepsis hat ein einziger Wahlsonntag alles verändert.

Die konservative Premierministerin Sanae Takaichi, die erst im Oktober den Parteivorsitz und die Regierungsspitze übernommen hatte, errang bei den vorgezogenen Unterhauswahlen mit ihrer liberaldemokratischen LDP einen überwältigenden Sieg. In der Regierungskoalition verfügt sie nun über eine Supermehrheit, mit der sie ihre Agenda – ohne große Widerstände fürchten zu müssen – deutlich beschleunigen könnte.

Welche Themen in Japan in den Vordergrund rücken

Fiskalpolitik und Entlastungen: Takaichi hat im Wahlkampf Steuerentlastungen für Verbraucher in Aussicht gestellt. Marktbeobachter warnen jedoch, dass eine zu expansive Linie bei Japans hoher Verschuldung zu Verunsicherung an den Bondmärkten führen könnte. Sicherheits- und Industriepolitik: Angekündigt wurden bereits höhere Verteidigungsausgaben und eine aktivere Industriepolitik mit mehr Investitionsanreizen in strategischen Sektoren und einer speziellen Förderung der nationalen Champions. Planbarkeit statt politischer Blockade: Das starke Mandat wird die politische Unsicherheit reduzieren – typischerweise ein positives Signal für die Kapitalmärkte.

Der Wahlsieg hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Japan nun zielgerichteter regiert wird, selbst wenn es um einzelne Vorhaben wie Steuersenkungen und die Finanzierung von Ausgabenprogrammen noch Debatten geben wird.

Was japanische Aktien so interessant macht

Japan galt lange als unscheinbarer Riese – hochindustrialisiert, aber wirtschaftlich im Halbschlaf. Doch in den vergangenen Jahren hat sich ein Wandel formiert: So profitieren japanische Aktien inzwischen von einem Mix aus Reformdynamik, Unternehmensqualität und Makro-Umfeld. Die Konzerne sind effizienter geworden, die Aktionärsrechte wurden gestärkt, Bilanzen aufgeräumt und auch die Gewinne sprudeln wieder.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Dabei haben Industrieunternehmen die Nase vorn, gefolgt von Konsum und Finanzwerten – insgesamt ein dreiteiliger Wachstumsmotor. Viele Unternehmen können mit robusten Free-Cashflows glänzen und erzielen solide Eigenkapitalrenditen. Dabei sind die Bewertungen mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16 noch moderat. Japans Aktienmarkt ist also längst kein reiner Value-Play mehr – vielmehr ein über lange Zeiten unterschätztes Wachstumscluster.

Die neue Rolle der Bank of Japan

Die Bank of Japan (BoJ) hat erstmals seit Jahrzehnten damit begonnen, die Nullzinsära hinter sich zu lassen. Ende 2025 hob sie den Leitzins auf 0,75 Prozent an – ein historischer Schritt, der zeigt, dass die geldpolitische Normalität angepeilt wird. Dabei bleibt die BoJ aber behutsam: Sie kommuniziert klar, dass Anpassungen graduell erfolgen sollen und die realen Zinsen weiterhin tief bleiben.

Für Kapitalanleger bedeutet das: Kein abruptes Bremsmanöver, sondern eher ein sanftes Anziehen der geldpolitischen Zügel – eine Ausgangslage, die Aktienmärkte traditionell gut vertragen.

Der Knackpunkt für Euro-Anleger

Wer in japanische Aktien investiert, kauft faktisch zwei Risiken:

die Aktienmarktrendite in Japan und die Währungsbewegung des Yen gegenüber dem Euro.

Gerade die Währung kann die Aktienperformance in Euro verstärken oder vollständig überdecken, das hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren gezeigt. Das gilt umso mehr, wenn die Märkte – wie derzeit – intensiv über Zinsdifferenzen, Fiskalrisiken und mögliche Yen-Schwäche diskutieren. Ein Yen-Hedging gewinnt daher weiter an Bedeutung.

Vanguard-ETF: Breiter Zugang zu japanischen Aktien – abgesichert in Euro

Der im Januar 2020 in Irland aufgelegte Vanguard FTSE Japan ETF (Acc) EUR Hedged (ISIN: IE00BFMXYY33) bildet über den FTSE Japan Index die Wertentwicklung japanischer Large- und Mid-Cap-Aktien ab. Dabei ist er gegenüber dem Euro währungsgesichert. Er verfolgt einen passiven, physisch voll replizierenden Ansatz und thesauriert die Erträge.

Sektor: Aktienfonds All Cap Japan

Aktienfonds All Cap Japan Auflegung: 04.02.2020

04.02.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Vanguard

Vanguard ISIN: IE00BFMXYY33

IE00BFMXYY33 Maximal Drawdown seit Auflage: 28,90%

28,90% Performance YTD: 8,64%

8,64% Performance 1 Jahr: 38,82%

38,82% Performance 3 Jahre: 112,63%

112,63% Performance 5 Jahre: 127,50%

127,50% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,46

1,46 Volatilität 5 Jahre: 11,22%

Mit rund 486 Titeln deckt der Vanguard ETF die wirtschaftliche DNA Japans breit gestreut ab – von Autobauern wie Toyota über Finanzriesen wie Mitsubishi UFJ Financial Group bis hin zu hochprofitablen Industriekonzernen wie Hitachi. Industrietitel machen rund 27 Prozent der Gewichtung aus, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern mit 21 Prozent und Finanztiteln mit einem Anteil von gut 15 Prozent.

Das Fondsvolumen liegt bei rund 78 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt lediglich 0,15 Prozent pro Jahr.

Zwischen Stabilität und Aufbruch

Nach dem historischen Wahlsieg von Sanae Takaichi tritt Japan in eine neue politische Phase ein – entschlossener, mutiger und reformorientierter. Gleichzeitig zeigt die Wirtschaft eine seltene Mischung aus Stabilität und Aufbruch. Die Unternehmen sind solide finanziert, global wettbewerbsfähig und zunehmend aktionärsfreundlich.

Der Vanguard FTSE Japan ETF EUR-Hedged bietet Anlegern einen effizienten und kostengünstigen Zugang zum japanischen Aktienmarkt – ohne das lästige Währungsrauschen des Yen. Das Land ist im Wandel und der ETF am Puls der Zeit.