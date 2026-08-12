Weshalb die alte Investmentgeschichte Japans endet

Für Anleger, die in Japan investieren wollen, rückt der strukturelle Wandel des Landes stärker in den Mittelpunkt als die Entwicklung des Wechselkurses. Warum das so ist.

In Japan endet eine Ära. Die Zinswende und die erste gemeinsame Yen-Intervention mit den Vereinigten Staaten seit 1998 beenden eine mehr als drei Jahrzehnte währende geldpolitische Ausnahmesituation. Die Folgen reichen weit über den Devisenmarkt hinaus und verändern den Blick, den Anleger auf den japanischen Kapitalmarkt werfen sollten.

Was in den vergangenen Tagen geschah: Repo-Geschäfte

Auslöser war der erneute Kursverfall des Yen. Mit zeitweise mehr als 163 Yen je US-Dollar fiel die japanische Währung auf den tiefsten Stand seit 1986. Daraufhin griffen Japan und die Vereinigten Staaten gemeinsam am Devisenmarkt ein und kauften Yen. Die Entscheidung traf auf japanischer Seite Finanzministerin Satsuki Katayama, umgesetzt wurde sie von der Bank of Japan unter ihrem Gouverneur Kazuo Ueda. Auf amerikanischer Seite unterstützte Finanzminister Scott Bessent die koordinierte Intervention. Über den Umfang haben die Behörden bislang keine offiziellen Angaben gemacht; nach Schätzungen von Reuters belief sich das Volumen allein am ersten Interventionstag auf rund 59 Milliarden US-Dollar. In der Folge wertete die japanische Währung von mehr als 163 auf rund 156 Yen pro US-Dollar auf.

Washington hält sich bei Interventionen am Yen-Devisenmarkt normalerweise zurück. Bessent erklärte auf der Plattform X, das Finanzministerium unterstütze Japans Bemühungen angesichts der „erheblichen Unterbewertung“ des Yen nachdrücklich und werde nicht zögern, sich an weiteren koordinierten Interventionen zu beteiligen. Das Signal an die Märkte ist eindeutig: Washington und Tokio sind bereit, einer weiteren Abwertung gemeinsam entgegenzutreten.

Aufschlussreicher noch als die Intervention ist der gewählte Weg. Um den Yen zu stützen, benötigte Japan zunächst US-Dollar. Als größter ausländischer Gläubiger der Vereinigten Staaten – mit rund 1,2 Billionen US-Dollar an Staatsanleihen – hätte Japan einen Teil dieser Bestände verkaufen können. Ein Verkauf in großem Umfang hätte jedoch die Kurse am amerikanischen Anleihemarkt gedrückt und die Renditen von US-Staatsanleihen steigen lassen.

Beide Seiten wählten deshalb den Weg über die Repo-Fazilität der US-Notenbank. Statt Anleihen zu verkaufen, hinterlegt Japan sie vorübergehend als Sicherheit und erhält im Gegenzug Dollar-Liquidität; nach Ablauf des Geschäfts erhält es die Papiere zurück. Die Bestände bleiben unangetastet, Verkaufsdruck am Anleihemarkt wird vermieden, und Japan kann den Yen stützen, ohne seine Treasury-Bestände abzubauen. Der Vorgang zeigt, wie eng Japans Handlungsspielraum in der Währungspolitik an die Stabilität des amerikanischen Anleihemarktes gebunden ist.

Das eigentliche Problem: die Zinsdifferenz

Die Ursache der Yen-Schwäche liegt vor allem in der anhaltend hohen Zinsdifferenz zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Während der Leitzins in Japan bei 1,0 Prozent liegt, beträgt er in den USA 3,50 bis 3,75 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Anleihemarkt: Zehnjährige japanische Staatsanleihen rentieren mit 2,77 Prozent, vergleichbare US-Staatsanleihen mit 4,62 Prozent. Die deutlich höheren Renditen in den Vereinigten Staaten lenken Kapital in den Dollarraum und setzen den Yen unter anhaltenden Abwertungsdruck. Devisenmarktinterventionen können diese Entwicklung vorübergehend bremsen, den zugrunde liegenden ökonomischen Mechanismus jedoch nicht außer Kraft setzen.

Gewinner und Verlierer eines schwachen Yen

Die außergewöhnliche Schwäche des Yen führt zu einer erheblichen Umverteilung von Einkommen und Vermögen – innerhalb Japans ebenso wie zwischen Japan und dem Ausland. Zu den Gewinnern zählen vor allem die international tätigen Konzerne. Toyota verkauft rund 79 Prozent seiner Fahrzeuge außerhalb Japans, Sony erzielt rund 83 Prozent seines Umsatzes im Ausland, und der Chiptester Advantest erwirtschaftet sogar nahezu 98 Prozent seiner Erlöse außerhalb des Heimatmarktes. Wertet der Yen ab, dann steigen die im Ausland erzielten Umsätze und Gewinne allein durch die Umrechnung in die japanische Währung – ohne dass ein zusätzliches Fahrzeug verkauft oder ein weiteres Halbleiter-Testsystem ausgeliefert werden müsste.

Auf der Verliererseite stehen dagegen die privaten Haushalte und die binnenorientierten Unternehmen. Japan importiert nahezu seinen gesamten Energiebedarf sowie einen erheblichen Teil seiner Nahrungsmittel. Ein schwacher Yen verteuert diese Einfuhren und erhöht damit die Kosten für Unternehmen und Verbraucher. Besonders betroffen sind Energieversorger wie Tokyo Electric, Fluggesellschaften wie Ana Holdings und Japan Airlines, die ihren Treibstoff überwiegend in US-Dollar einkaufen, sowie importabhängige Einzelhändler. So wirkt die Yen-Schwäche als Umverteilung von den Haushalten zu den Exportkonzernen – nicht zuletzt deshalb versucht die Regierung, den Abwertungsdruck durch Interventionen zu begrenzen.

Der Yen-Carry-Trade und das Risiko globaler Verwerfungen

Wechselkursbewegungen des Yen und steigende Zinsen in Japan können heute weit über die Landesgrenzen hinaus Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen. Der Grund sind sogenannte Yen-Carry-Trades. Dabei leihen sich Investoren Yen zu den vergleichsweise niedrigen japanischen Zinsen und investieren das Kapital in höher verzinste Anlagen im Ausland. Im Idealfall profitieren sie gleich doppelt: von der Zinsdifferenz und von einer weiteren Abwertung des Yen, die den späteren Rückkauf der geliehenen Yen verbilligt.

Problematisch wird es, wenn der Yen unerwartet aufwertet oder die Bank of Japan die Zinsen stärker anhebt als erwartet. Dann entstehen Wechselkursverluste, während zugleich die Finanzierungskosten der in Yen verschuldeten Investoren steigen. Viele Marktteilnehmer sind dann gezwungen, ihre Risikopositionen aufzulösen. Wie abrupt das verlaufen kann, zeigte sich am 5. August 2024: Der Nikkei 225 verlor an nur einem Handelstag rund 12 Prozent, als zahlreiche Anleger ihre Yen-Carry-Trades gleichzeitig auflösten. Entscheidend ist das Tempo: Eine allmähliche Aufwertung des Yen ist unbedenklich, eine abrupte kann zu Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten führen.

Japans eigentliche Fessel: die Staatsverschuldung

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds belief sich die Staatsverschuldung Japans im Jahr 2025 auf 249 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – der mit Abstand höchste Wert aller Industrieländer. Die Ursachen reichen Jahrzehnte zurück. Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er Jahre geriet Japan in eine lange Phase von Deflation und wirtschaftlicher Stagnation. Der Staat stemmte sich mit immer neuen Konjunkturprogrammen dagegen und häufte Jahr für Jahr neue Schulden an. Gleichzeitig altert die Bevölkerung rasant: Bereits heute sind fast 30 Prozent der Japaner älter als 65 Jahre. Mit der Alterung steigen die Ausgaben für Renten und Gesundheitsversorgung, während das schwache Wachstum die Einnahmen des Staates begrenzt. Zugleich übersteigt die Zahl der Sterbefälle seit Jahren die der Geburten deutlich; nach den Projektionen der Vereinten Nationen dürfte Japans Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als ein Drittel schrumpfen.

Über Jahrzehnte fiel diese hohe Verschuldung kaum ins Gewicht, weil die Zinsen nahe Null lagen. Mit der geldpolitischen Wende ändert sich das grundlegend. Der Schuldendienst im Haushalt 2026 ist deutlich gestiegen und beansprucht inzwischen rund ein Viertel der gesamten Staatsausgaben. Jede weitere Zinserhöhung verteuert die Finanzierung des Staates. Ökonomen sprechen von fiskalischer Dominanz: Die Geldpolitik kann sich nicht mehr allein an Preisstabilität und Konjunktur orientieren, sondern muss die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Blick behalten.

Gleichwohl ist Japan trotz seiner außergewöhnlich hohen Verschuldung nie in eine Schuldenkrise geraten. Der Grund liegt in der Finanzierungsstruktur: Rund die Hälfte der ausstehenden Staatsanleihen hält die Bank of Japan, der überwiegende Teil der übrigen Papiere liegt in den Portfolios heimischer Banken und Versicherer. Ausländische Investoren besitzen lediglich rund 14 Prozent. Anders als viele andere hoch verschuldete Staaten ist Japan daher nur begrenzt von den internationalen Kapitalmärkten abhängig.

Dennoch bleibt der Handlungsspielraum der Notenbank eng. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi warnt vor höheren Zinsen, während Notenbankgouverneur Kazuo Ueda an einer behutsamen Normalisierung festhält. Die hohe Staatsverschuldung, die Marktverwerfungen nach dem Einbruch des Yen-Carry-Trades im August 2024 sowie die Erfahrung, dass die Zinserhöhungen der Jahre 2000 und 2006 die Konjunktur abwürgten, sprechen für Vorsicht. Die Bank of Japan dürfte ihren Leitzins daher nur schrittweise anheben.

Warum der Aktienmarkt dennoch reizvoll ist

Über diesen Risiken gerät leicht aus dem Blick, dass japanische Aktien als Beimischung in einem global diversifizierten Portfolio derzeit durchaus attraktiv erscheinen. Dafür sprechen drei strukturelle Entwicklungen.

Erstens endet nach Jahrzehnten die Deflation. Unternehmen gewinnen wieder Preissetzungsmacht, während steigende Löhne die Binnennachfrage stützen. Zweitens verändert sich die Unternehmensführung grundlegend: Die Reformen der Corporate Governance haben die Kapitaldisziplin deutlich verbessert; Aktienrückkäufe und Dividenden erreichen Rekordstände. Drittens profitieren die Banken von der Zinswende. Im Juli 2026 löste die Großbank Mitsubishi UFJ Financial Group den Automobilhersteller Toyota erstmals seit dem Ende der Spekulationsblase als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Japans ab – ein symbolträchtiger Führungswechsel.

Nicht zufällig hält Warren Buffett seit 2020 Beteiligungen an den fünf großen Handelshäusern – Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo und Marubeni. Diese Konzerne profitieren von steigenden Rohstoffpreisen, hohen freien Cashflows, einer gestärkten Aktionärskultur und ihrer global diversifizierten Beteiligungsstruktur.

Dem stehen gewichtige Risiken gegenüber. Eine Aufwertung des Yen würde die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure und ihre in Yen ausgewiesenen Gewinne belasten. Zudem sind die Bewertungen nach der kräftigen Kursrally anspruchsvoll, während der demographische Wandel das langfristige Wachstum dämpft.

Mit der Zinswende endet die alte Investmentgeschichte Japans. Nicht mehr allein der schwache Yen entscheidet über die Gewinner am Aktienmarkt, sondern die Fähigkeit der Unternehmen, von höheren Zinsen, einer erstarkenden Binnenwirtschaft und einer aktionärsfreundlicheren Unternehmensführung zu profitieren. Für Anleger rückt damit der strukturelle Wandel stärker in den Mittelpunkt als die Entwicklung des Wechselkurses.