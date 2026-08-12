Finanzexperte Jan Viebig
Weshalb die alte Investmentgeschichte Japans endet
Für Anleger, die in Japan investieren wollen, rückt der strukturelle Wandel des Landes stärker in den Mittelpunkt als die Entwicklung des Wechselkurses. Warum das so ist.
In Japan endet eine Ära. Die Zinswende und die erste gemeinsame Yen-Intervention mit den Vereinigten Staaten seit 1998 beenden eine mehr als drei Jahrzehnte währende geldpolitische Ausnahmesituation. Die Folgen reichen weit über den Devisenmarkt hinaus und verändern den Blick, den Anleger auf den japanischen Kapitalmarkt werfen sollten.