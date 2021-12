Japan-Katastrophe: Seltene Erden sind out – aber nur für kurze Zeit

Nach dem Tsunami brach die Nachfrage aus diesem Sektor stark ein. Der Grund: Infrastruktur und Produktionsanlagen wurden zerstört, Lieferketten unterbrochen –bei den großen Autobauern Toyota, Nissan und Honda standen kurz nach der Katastrophe die Bänder still.Die Folge: Die Preise der exotischen Metalle gingen deutlich zurück und mit ihnen die Aktienkurse der Minenbetreiber. Das Rare-Earth-Basketzertifikat der Société Générale (WKN SG1YRE) – eines der wenigen Finanzprodukte, mit dem Anleger am vermeintlichen Megatrend mitverdienen können – verlor innerhalb von einer Woche um 20 Prozent an Wert. Ähnlich erging es dem UBS-Rare-Earth-Basketzertifikat (WKN UB9REE). Auch hier fuhren die Kurse Achterbahn.Heute, sieben Tage nach dem Kurssturz, steht das Papier der Société Générale fast wieder dort, wo es vor der Japan-Katastrophe notierte. Das UBS-Zertifikat kostet derzeit wieder mehr als zu Beginn der Krise. All die Aufregung also umsonst?