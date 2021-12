Japan-Katastrophe: Was Finanz-Experten sagen

Japans Wachstumsrate wird zunächst fallen, dann aber durch den Wiederaufbau stark steigen.

Unterbrechungen in der Produktion und sinkende Lagerbestände werden Engpässe verursachen. Dadurch könnte die Inflation für kurze Zeit von ihrem aktuell niedrigen Niveau heftig anziehen.

Staatsdefizit und –verschuldung werden deutlich steigen. Schuld sind sinkende Einnahmen und Ausgaben für die Notfälle.

Die japanische Zentralbank wird die Geldpolitik weiter lockern und zusätzliche Kredite bereitstellen.

Viel Geld wird zurück nach Japan fließen.

Eine der dramatischsten Wirtschaftsschlagzeilen kommt – natürlich – von der: „Japan vor Staatsbankrott: Droht eine neue Weltwirtschaftskrise?“, fragt sie schon in fetten Lettern. Tatsächlich signalisieren die Aktienmärkte, dass Anleger in Panik geraten. Der japanische Nikkei-Index schloss heute Morgen mit einem Minus von 10,6 Prozent, nachdem es bereits gestern um mehr als 6 Prozent bergab ging. Der Dax reagiert und liegt zurzeit mit 4,5 Prozent im Verlust.Bauunternehmen wie Kajima werden dagegen gesucht. Die Aktie schoss zu Spitzenzeiten um 37 Prozent empor. Auch das Wall-Street-Krawall-Magazin „The Street“ um Aktien-Einpeitscher John Cramer empfiehlt bereits die besten Aktien für den Wiederaufbau Japans.Eher optimistische Worte findet. Der Geschäftsführer des weltgrößten Anleihemanagersschreibt in seinem Statement von einem kurzen Einbruch von Japans Wirtschaft und hofft auf einen Aufschwung durch den folgenden Wiederaufbau. Seine fünf Punkte: