Martin Lück blickt auf die Märkte
Der Frühling naht. In Japan freuen sich nicht nur die Einheimischen, sondern seit drei Jahren erstmals auch wieder Scharen von Touristen auf die berühmte Kirschblüte. Aber noch aus anderen Gründen richtet sich dieser Tage mehr Aufmerksamkeit auf das Land, denn nach zehn Jahren wird es im April einen Wechsel im Amt des Zentralbankgouverneurs geben.
Wer die Nachfolge von Haruhiko Kuroda antreten wird, ist noch völlig offen, in jedem Fall wird die neue Leitung der Bank of Japan mit einer ungewohnten Herausforderung zu tun haben, nämlich Inflation. Auf 4,0 Prozent ist im Januar die Inflationsrate gestiegen – damit ist die in westlichen Industrieländern seit einiger Zeit zu beobachtende Tendenz auch in einem Land angekommen, das seit über 30 Jahren mit der entgegengesetzten Gefahr, nämlich einem Abrutschen in die Deflation, assoziiert worden war und nun Erfolg im Kampf gegen ebendiese Deflation melden kann.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.