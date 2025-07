Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Einigung im Zollstreit zwischen Japan und den USA im Juli 2025 markiert einen bedeutenden Wendepunkt für die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder. Nach monatelangen Spannungen einigte man sich nun auf ein Abkommen, das gegenseitige Zölle von 15 Prozent vorsieht und deutlich unter den zuvor von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zöllen in Höhe von 25 Prozent liegt.

Zolleinigung: Rally am japanischen Aktienmarkt

Die Entscheidung wurde von den Kapitalmärkten mit großer Erleichterung aufgenommen und löste eine Rally am japanischen Aktienmarkt aus. So reagierte der japanische Leitindex Nikkei 225 prompt mit Kurssteigerungen von mehr als 5 Prozent und übersprang erstmals seit einem Jahr wieder die Marke von 42.000 Punkten. Zwar hat der Index in den vergangenen Tagen wieder leicht konsolidiert, notiert aber noch immer über der psychologisch wichtigen Marke von 40.000 Punkten.

Auch der breiter gefasste Topix-Index der Tokioter Börse legte deutlich zu. Besonders stark war die Performance der Automobil- und Industriewerte wie Toyota, Honda und Sony, die direkt von den verbesserten Exportbedingungen profitieren und zu den großen Gewinnern des Abkommens zählen.

Viele erstklassige Aktien

Der japanische Aktienmarkt bietet viele erstklassige Aktien mit langfristigem Kurs- und Renditepotenzial. Dazu gehört Nintendo, weltweit bekannt als innovativer Hersteller von Spielekonsolen und ein Schwergewicht im japanischen Technologiesektor. Trotz leicht schwankender Gewinne konnte das Unternehmen mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von mehr als 20 Prozent pro Jahr über die vergangenen zehn Jahre regelmäßig überzeugen.

Die Erfolgsgeschichte der Switch setzt das Unternehmen mit der lang ersehnten neuen Konsole Nintendo Switch 2 fort. Dabei ist Nintendo aktuell sogar auf dem besten Weg, das selbst gesteckte Ziel von 15 Millionen verkauften Exemplaren bereits im ersten Geschäftsjahr zu erreichen.

Toyota gilt als einer der größten Automobilhersteller der Welt, inzwischen mit einem Fokus auch auf Elektromobilität und Wasserstofftechnologie. Der Marktanteil von Toyota in den USA liegt nahezu bei 15 Prozent, weshalb die Aktie besonders stark von der Zoll-Einigung profitieren kann. Die verbesserten Exportaussichten in die USA sorgten zuletzt für zweistellige Kurszuwächse.

Als größte Bankengruppe Japans profitiert die Mitsubishi UFJ Financial Group von den leicht steigenden Zinsen in Japan und einer stabilen Binnenwirtschaft. Die Aktie gilt als defensives Investment mit einer soliden Dividendenrendite von über 3 Prozent pro Jahr. Und auch die Aktie von Sony, dem weltweit bekannten Mischkonzern mit Wurzeln in der Unterhaltungselektronik, hat sich nach Rücksetzern wieder erholt und bietet langfristiges Potenzial durch Innovationen in den Bereichen KI und Unterhaltung.

Politische Unsicherheit als Risikofaktor

Trotz der positiven wirtschaftlichen Signale bleibt die politische Lage in Japan jedoch weiter angespannt. So steht Ministerpräsident Shigeru Ishiba nach dem Verlust der Mehrheit seiner Koalition im Parlament unter wachsendem Druck und könnte im August zurücktreten. Damit tritt an die Stelle der Zollsorgen eine neue politische Unsicherheit, die mittelfristig zu anhaltender Volatilität an den Kapitalmärkten führen könnte.

Amundi Prime Japan: Kostengünstigster Japan-ETF

Der Amundi Prime Japan ETF (ISIN: LU1931974775) bildet die Wertentwicklung des Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index durch eine vollständige physische Replikation, das heißt den Erwerb aller Indexbestandteile nach. Der Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu 302 großen und mittelgroßen Unternehmen, die rund 85 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung des japanischen Aktienmarktes repräsentieren.

Die Gesamtkostenquote des am 30. Januar 2019 in Luxemburg aufgelegten Aktien-ETFs beträgt lediglich 0,05 Prozent pro Jahr. Damit ist der Amundi Prime Japan ETF derzeit der kostengünstigste Japan-ETF auf dem Markt. Das Fondsvolumen ist innerhalb von sechs Jahren auf 1,87 Milliarden Euro angewachsen und die jährliche Ausschüttung der Dividendenerträge beträgt rund 2 Prozent. Anleger, die keinen Wert auf jährliche Ausschüttungen legen, greifen zu dem thesaurierenden Pendant (ISIN: LU2089238385) dessen Gesamtkostenquote ebenfalls lediglich 0,05 Prozent pro Jahr beträgt.

Mit einem Wertzuwachs von rund 30 Prozent über drei Jahre, das entspricht einer jährlichen Rendite von mehr als 9 Prozent, hat der Amundi-ETF bereits zeigen können, welches Potenzial in japanischen Aktien steckt.

Günstiger Zeitpunkt für ein Japan-Investment?

Der kostengünstige Aktien-ETF ermöglicht die direkte Partizipation an der wirtschaftlichen Erholung und Exportstärke Japans und bietet dabei eine breite Diversifikation über die wichtigsten Branchen und international erfolgreichen Unternehmen wie Nintendo, Toyota, Mitsubishi UFJ und Sony.

Die Zolleinigung hat dem japanischen Aktienmarkt noch einmal neuen Schwung verliehen. Trotz politischer Unsicherheiten überwiegen die positiven Impulse – es könnte also ein guter Zeitpunkt sein, mal wieder über ein Japan-Investment nachzudenken.