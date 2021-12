Svetlana Kerschner 02.08.2010 Lesedauer: 1 Minute

Japaner in China: Mitsubishi Financial Group wagt sich auf den chinesischen Fondsmarkt

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) will im chinesischen Investmentfonds-Markt mitmischen. Laut einem Agenturbericht übernimmt die größte japanische Bank den Anteil der französischen BNP Paribas an deren chinesischem Gemeinschaftsunternehmen SYWG BNP Paribas.