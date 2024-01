In der fünften Folge des M&G-Podcasts „Investment Business“ spricht Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments, über die Veränderung der japanischen Unternehmenslandschaft in den vergangenen Jahren, zeigt auf, wo das Potenzial für Anleger liegt, und gibt eine Einschätzung, wie sich der japanische Aktienmarkt in nächster Zeit entwickeln könnte.

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Transkript der fünften Episode der zweiten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“.

Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt.

Die Key-Takeaways:

Das steigende Interesse am japanischen Aktienmarkt

Veränderungen der japanischen Wirtschaft durch Abenomics

Auswirkung der Unternehmensreformen in Japan

Zukünftig erwartetes Gewinnwachstum für den japanischen Aktienmarkt

Sprecher: Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed Income-Experte bei M&G Investments

Host: Christoph Seeger, Wirtschaftsjournalist, Content Director bei mjnt., gehört zur Edelstoff Media Gruppe (DAS INVESTMENT / private banking magazin)

Christoph Seeger: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Folge des M&G-Podcasts „Investment Business“. Bei mir im Studio ist wieder Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G. Hallo Ivan, schön, dass du wieder bei uns bist.

Ivan Domjanic: Hallo Christoph. Ich freue mich, wieder hier zu sein.

Christoph Seeger: In der vergangenen Folge haben wir uns recht allgemein mit den Aktienmärkten beschäftigt, ihre Funktionsweise erläutert und auf die aktuelle Marktentwicklung geschaut. Heute widmen wir uns ausschließlich einem speziellen Markt: Japan.

Ivan, lass uns einmal grundsätzlich einsteigen. Viele Jahre lang hat man so gut wie nichts vom japanischen Aktienmarkt gehört. Zuletzt scheint das Interesse an Japan aber spürbar gestiegen zu sein. Wie lässt sich das erklären?

Ivan Domjanic: Das ist schwer zu sagen. Es sind eigentlich schon seit einigen Jahren positive Veränderungen in der japanischen Unternehmenslandschaft zu beobachten. Aber jetzt plötzlich scheint das auch immer mehr Anlegern aufzufallen. Auch die Medien haben in diesem Jahr gefühlt deutlich häufiger über Japan berichtet als in den Jahren zuvor. Vielleicht war die Aussage von Warren Buffett in einem Interview vom April dieses Jahres, dass er stärker in Japan investieren will, der Funke, den es gebraucht hat. Wenn Warren Buffett spricht, dann hören einfach sehr viele Menschen zu.

Christoph Seeger: Das ist wirklich ein guter Börsen-Indikator. Buffet, das Orakel von Omaha hat großen Einfluss. Er ist halt auch der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit. Aber zurück zu Japan: Nicht jeder Fan dieses Podcasts ist Japanexperte, Ivan ich auch nicht. Wie hat sich der japanische Aktienmarkt denn konkret seit Ende der 1980er Jahre entwickelt, insbesondere im Hinblick auf die häufig zitierten "verlorenen Dekaden"?

Ivan Domjanic: Das kommt ganz auf den Zeitraum an, den man betrachtet. Vom Höhepunkt Ende der 80er Jahre bis zum Tiefpunkt in 2003 hat der Nikkei rund 80 Prozent an Wert verloren. Anschließend hat er zwar zu einer Erholung angesetzt, ist dann aber mit der Finanzmarktkrise wieder auf den Tiefpunkt zurückgefallen und sogar noch etwas tiefer. Seitdem hat sich der Index zwar deutlich erholt, den Höchststand vor gut 35 Jahren hat er aber selbst heute noch nicht wieder erreicht. Für Anleger, die vor über 30 Jahren in japanische Aktien investiert haben, war die Entwicklung also ganz klar ein Trauerspiel.

Aber es gibt Hoffnung! Über die letzten 10 Jahre sieht das Bild nämlich deutlich besser aus, auch wenn es noch besser aussehen könnte, wenn die Investoren die positiven Veränderungen endlich mit höheren Bewertungen honorieren würden. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Der japanische Aktienmarkt ist aus unserer Sicht immer noch ein chronisch unterbewerteter Markt.

Christoph Seeger: Ich finde das äußerst merkwürdig. Wir reden immerhin über eine der nach wie vor größten Volkswirtschaften der Welt. Wie hat sich die japanische Unternehmenslandschaft in den vergangenen Jahren verändert und erkläre uns doch auch mal, welche Rolle dabei die vielzitierte Politik der drei Pfeile von Shinzo Abe spielt?

Ivan Domjanic: Du sprichst genau den richtigen Punkt an. Ausschlaggebend für die Veränderungen – die im Übrigen immer noch in vollem Gange sind – war die progressive Politik des damaligen Premierministers Shinzo Abe, der ja im Juli letzten Jahres durch ein Attentat tragischerweise ums Leben gekommen ist. Sein Wirtschaftsprogramm wird allgemein auch als „Abenomics“ bezeichnet. Shinzo Abe hat dieses neue und aggressive Wirtschaftsprogramm vor gut 10 Jahren ins Leben gerufen und selbst immer von den „drei Pfeilen“ gesprochen, mit denen er die Wirtschaft aus der 20 Jahre andauernden Lethargie ziehen wollte, und zwar 1.) eine aggressive geldpolitische Lockerung, 2.) fiskalpolitische Konsolidierung und 3.) eine Wachstumsstrategie, unter anderem mit weitreichenden Strukturreformen in der Wirtschaft.

Ob die ersten beiden Punkte, also die aggressive Geldpolitik und die Fiskale Konsolidierung, erfolgreich waren oder nicht, darüber kann man streiten. Der aus unserer Sicht aber mit Abstand wichtigste Aspekt – gerade in Bezug auf den japanischen Aktienmarkt – sind die Unternehmensreformen, die angestoßen wurden. Und diese haben auch schon angefangen, ihre Wirkung zu entfalten. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass sich Japan in diesen „verlorenen“ zwei Jahrzehnten nach dem Platzen Blase am Immobilien- und Aktienmarkt ja nicht gerade in ein Drittweltland entwickelt hat. Den Japanern geht es im weltweiten Vergleich insgesamt relativ gut. Aber die Wirtschaft war doch recht lethargisch, eher verwaltend und ist damit deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.

Christoph Seeger: Das musst du näher erläutern, bitte. Worum ging es denn konkret bei den Wirtschaftsreformen und warum waren diese so dringend notwendig?

Ivan Domjanic: Abenomics hat für die japanischen Unternehmen quasi den Weg zur Selbstoptimierung geebnet. Die japanische Wirtschaft war vor Abenomics eine hochgradig regulierte und ineffiziente Wirtschaft des Erhaltens und Verwaltens. Die Arbeitnehmer wurden beispielsweise nach Seniorität bezahlt anstatt nach Leistung. Die Unternehmen haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert, haben z.B. hohe Überkreuzbeteiligungen voneinander gehalten. Zudem hat man unproduktive Unternehmen künstlich am Leben gehalten und damit quasi die kreative Zerstörung, die ja in unserem kapitalistischen System zwingend erforderlich ist, verhindert oder zumindest stark gebremst. Das Motto war also quasi „tust du mir nichts, tu ich dir nichts und alle sind einigermaßen zufrieden“.

Mit ein Grund, weshalb das Ganze überhaupt so lange aufrechterhalten werden konnte, war die sehr schwache Corporate Governance in Japan, das heißt es war für die Aktionäre sehr schwer zu erkennen, was in den Unternehmen wirklich vor sich ging und entsprechend Druck auf das Management auszuüben. Sprich, der „Shareholder Value“-Gedanke hat für japanische Unternehmen nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Das alles hat die Wirtschaft und die Produktivität in Japan unnötigerweise gelähmt.

Christoph Seeger: Ja, und das ist in der Tat anders als in den anderen Weltregionen. Denn gerade der „Shareholder Value“-Gedanke war in den USA in den 90ern schon ganz massiv, da hat sich Japan also tatsächlich ganz anders entwickelt, bis Shinzo Abe kam.

Ivan Domjanic: Ja, mit den Abenomics kam dann eben im Jahr 2014 ein dringend notwendiger Stewardship Code gefolgt von einem Corporate Governance Code ein Jahr später, die beide bis heute nochmal mehrfach überarbeitet wurden.

Da ich vermeiden will, dass dieser Podcast von Zuhörern künftig als Einschlafhilfe genutzt wird, will hier jetzt nicht auf alle Einzelheiten dieser gesetzlichen Regelungen eingehen, aber so viel sei gesagt. Das Ziel der ganzen Unternehmensreformen war es, die Unternehmen aktionärsfreundlicher und profitorientierter zu machen und damit die Produktivität und Dynamik in der Wirtschaft insgesamt zu steigern. Also weg von einer Wirtschaft des Verwaltens hin zu einer dynamischen, innovativen und produktiven Wirtschaft. Und wir sehen hier ganz klar bereits erste Resultate!

Christoph Seeger: Inwiefern erste Resultate? Bitte werde noch etwas konkreter, was sich genau bislang verändert hat und was noch zu erwarten ist?

Ivan Domjanic: In erster Linie sehen wir ganz klar, dass die Unternehmen aktionärsfreundlicher geworden sind und vermehrt Entscheidungen treffen, die zu einer höheren Profitabilität führen und damit im Sinne der Aktionäre sind. Das Ergebnis ist ein durchaus beeindruckendes Gewinnwachstum über die vergangenen 10 Jahre, die Eigenkapitalrendite ist deutlich angestiegen, auch wenn sie immer noch niedriger ist als in den USA oder in Europa. Es wird auch immer mehr Wert auf Dividenden und Aktienrückkäufe gelegt und wir sehen, dass die Management-Teams der Unternehmen mehr und mehr bereit sind, sich zu öffnen und mit Investoren wie uns als Kooperationspartner zusammenzuarbeiten.

Das heißt, die japanischen Unternehmen hören uns zu, wenn wir beispielsweise Vorschläge machen, wie die Profitabilität erhöht werden könnte. Aber nicht falsch verstehen, also Japan ist hier bei weitem noch nicht am Ziel. Das Ganze braucht einfach seine Zeit und vor allem eine völlig neue Denkweise und Unternehmenskultur. Das geht nicht von heute auf morgen, vor allem nicht, solange noch immer so viele Manager aus der alten Generation in den Führungsetagen sitzen. Um eine Zahl zu nennen: Mehr als 300 CEOs in Japan sind über 70 Jahre alt. Es ist schwer vorstellbar, dass ausgerechnet diese alte Managementgeneration, die Reformen schnell umsetzen wird.

Christoph Seeger: Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, 300 CEOs, die über 70 Jahre alt sind. Man weiß ja, Japan ist eines der ältesten Länder, aber das hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Und jetzt müssen es die Jungen richten?

Ivan Domjanic: Das ist die gute Nachricht, die neue Managementgeneration ist deutlich moderner und dynamischer und übernimmt mehr und mehr das Steuer. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass sich hier in den nächsten 10 Jahren weiterhin so einiges zum Positiven verändern wird und sich dieser Prozess zur Selbstoptimierung weiter beschleunigt, zumal mit dem neuen Premierminister Kishida jemand im Amt ist, der die Strukturreformen von Abenomics offensichtlich weiterführen will.

Christoph Seeger: Du hast jetzt schon zweimal das Wort „Selbstoptimierung“ erwähnt. Was wären denn die offensichtlichsten Maßnahmen zur Selbstoptimierung der Unternehmen? Und vor allem auch Maßnahmen, von denen Investitionen in japanische Aktien profitieren würden?

Ivan Domjanic: Es gibt einige sogenannte “Low-Hanging-Fruits”, also Maßnahmen, die man relativ schnell und einfach umsetzen könnte und die Profitabilität bzw. die Kapitalrendite direkt steigern könnte. Einige Maßnahmen betreffen die Bilanz, andere eher unternehmens-strategische Aspekte.

Was die Bilanz angeht, halten japanische Unternehmen z.B. immer noch viel zu viel Cash, deutlich mehr als Unternehmen in den USA oder Europa. Diese Barbestände sitzen völlig unproduktiv da, werfen nichts ab – in Japan sind die Zinsen immer noch bei null – und reduzieren damit völlig unnötig die Kapitalrendite. Das heißt, die wohl einfachste Maßnahme, die Kapitalrendite der Unternehmen zu steigern wäre, diese Bargeldbestände einfach in Form von Dividenden auszuschütten oder, wo es Sinn macht, eigene Aktien zurückzukaufen.

Ein weiterer Punkt ist, dass viele japanische Unternehmen einen viel zu hohen Immobilienbestand besitzen, der nichts mit dem eigentlichen Kerngeschäft zu tun hat. Sicher, Immobilien werfen zumindest etwas ab, durch Mieteinnahmen beispielsweise, aber die Kapitalrendite auf Immobilien ist in den meisten Fällen deutlich geringer als die Kapitalrendite des Kerngeschäfts. Das heißt ein Verkauf der nicht operativen Immobilienbestände würde die Kapitalrendite auf Unternehmensebene daher in den meisten Fällen ebenfalls erhöhen. Ähnlich sieht es mit den noch immer sehr häufig vorhandenen Überkreuzbeteiligungen aus, die einfach historisch entstanden sind und damit Kapital unnötig binden und vom Kerngeschäft ablenken.

Christoph Seeger: Das weist viel auf Unproduktivität hin. Hohe Immobilienbestände, die nicht dem eigentlichen Geschäft dienen. Das sind natürlich, so wie du das beschreibst, zum Teil seit Jahrzehnten gewachsene und verkrustete Strukturen, die sicher nicht einfach zu überwinden sind. Was können japanische Unternehmen noch tun?

Ivan Domjanic: Es gibt noch einige unternehmens-strategische Maßnahmen, die schnell für eine höhere Profitabilität sorgen könnten. Also jetzt nicht so schnell wie die bilanziellen Maßnahmen, aber durchaus auch sehr einfach umzusetzen oder relativ einfach umzusetzen wären.

In erster Linie einfach eine aggressivere Preissetzung, insbesondere bei den Unternehmen, die qualitativ hochwertige Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Die japanischen Unternehmen haben sich jahrzehntelang mehr oder weniger „aus falschem Anstand“ mit Preiserhöhungen sehr zurückgehalten. Auch das ändert sich gerade! Das Team rund um unsere Japan-Strategien hat mit diversen Unternehmen in Japan gesprochen und es ist deutlich herausgekommen, dass die Art und Weise, wie die Preise der Produkte künftig gesetzt werden sollen, deutlich marktwirtschaftlicher und profitabilitätsorientierter vonstattengehen soll.

Christoph Seeger: Na ich denke, die Produkte japanischer Unternehmen brauchen sich doch auf dem Weltmarkt sicher nicht verstecken, oder?

Ivan Domjanic: Das nicht, aber die Produktstrategien sind bei vielen Unternehmen einfach ineffizient. Es werden beispielsweise viel zu oft Produktlinien aufrechterhalten, die einfach unprofitabel sind, was unnötig Kapital und Ressourcen bindet. Auch das stammt noch aus der alten Denkweise des Erhaltens und Verwaltens, aber ändert sich auch gerade.

Und abschließend noch ein Punkt, der unserer Meinung nach massiv unterschätzt wird. Und zwar die Konsolidierung der Unternehmenslandschaft. Die japanische Unternehmenslandschaft ist total überfragmentiert, das heißt es gibt viel zu viele Unternehmen. Das gilt sowohl für Aktiengesellschaften als auch für Kleinbetriebe. Uns interessieren aber natürlich vor allem die Aktiengesellschaften und da gibt es enorm viel Konsolidierungsbedarf.

Ich hatte im letzten Podcast zwar gesagt, dass man Übernahmen grundsätzlich kritisch hinterfragen sollte, in Japan machen Übernahmen aber ausnahmsweise total Sinn. Es gibt viel zu viele Unternehmen und damit mehrfache Kostenstrukturen, die mit einer Konsolidierung aufgelöst werden könnten. Wenn wir schon über Synergien sprechen, dann sind diese vor allem in Japan reichlich vorhanden.

Christoph Seeger: Da kommt das Potenzial des Marktes für dich her, nicht? Aus diesen vielen, vielen nachzuholenden Konsolidierungen und ungeschöpften Synergieeffekten.

Ivan Domjanic: Ja, außerdem sind wir der Meinung, dass diese Fragmentierung ein wesentlicher Grund für die relativ niedrige Produktivität der japanischen Wirtschaft ist. Es ist ja nicht so, dass die Japaner nicht arbeiten würden. Ganz im Gegenteil, die Japaner sind ja sogar bekannt dafür besonders fleißig zu sein. Wenn aber 100 Menschen in 100 sehr ähnlichen Kleinunternehmen z.B. die Buchhaltung machen, dann ist das nicht besonders effizient. Hier gibt es unserer Meinung nach sehr großes Potenzial, die Margen und damit die Produktivität zu steigern und doppelte Kostenstrukturen zu reduzieren.

Christoph Seeger: Tja, ein Land, das auf einer Insel oder natürlich auf mehreren Inseln liegt und sich über viele, viele Zeit auch abgeschottet hat, muss sich jetzt wirklich neu modernisieren. Kannst du uns noch ein Beispiel nennen, wo solche Maßnahmen schon zum Erfolg geführt haben?

Ivan Domjanic: Ja klar! Hitachi ist ein gutes Beispiel, eine der größten Positionen in unserer Japan-Strategie. In erster Linie ist Hitachi ein Elektronik-Konzern, besitzt aber auch viele Tochtergesellschaften in vielen anderen Geschäftsbereichen. Jetzt hat das Unternehmen vor einigen Jahren angefangen, unrentable Geschäftsbereiche zu verkaufen und sich auf das rentablere Kerngeschäft zu konzentrieren – alles mit dem Ziel, die Rentabilität, also die Kapitalrendite, zu steigern. Gerade von Bereichen wie Finanzen, Logistik und Elektrowerkzeuge hat man sich bereits getrennt und macht weiter mit Umstrukturierungen, wo dieser Sinn macht.

Das Gute an solchen Rationalisierungen ist, dass sie die Bilanz stärken und Kapital freisetzen, um in das Kerngeschäft zu investieren und strategisch sinnvolle Akquisitionen mit wirklichem Synergiepotential zu tätigen. Hitachi ist nur ein Beispiel dafür, wie sich ein traditionelles japanisches Unternehmen durchaus auch verändern kann und damit den Unternehmenswert steigern kann.

Christoph Seeger: Ordnen wir Japan mal international ein. Gehen wir mal raus aus dem Land und vergleichen: Wie hat sich das Gewinnwachstum japanischer Unternehmen im Vergleich zu anderen großen Märkten wie den USA oder Europa entwickelt?

Ivan Domjanic: Also in Lokalwährung, japanischen Yen, gemessen, lag das Gewinnwachstum von Japan in den letzten 10 Jahren sogar über dem der USA in USD, was jedoch zu einem guten Teil dem schwachen Yen geschuldet war. Aber selbst in USD konnte das Gewinnwachstum zumindest mit den USA zumindest mithalten. Wenn man das mit Europa vergleicht, war das Gewinnwachstum in Japan deutlich höher. Damit steht Japan, was das Gewinnwachstum angeht, global betrachtet eigentlich ziemlich gut da.

Christoph Seeger: Warum ist die Wertentwicklung japanischer Aktien dann hinter dem US-Markt zurückgeblieben, obwohl das Gewinnwachstum ähnlich hoch war?

Ivan Domjanic: Das ist eine sehr gute Frage! Und damit kommen wir zu den Bewertungen. Während die Bewertungen in den USA in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen sind, was sich z.B. an einem deutlichen Anstieg der KGVs zeigt, sind die Bewertungen in Japan mehr oder weniger konstant geblieben. Das heißt, der japanische Aktienmarkt ist aktuell trotz des erfahrenen Gewinnwachstums der letzten 10 Jahre und trotz der eindeutig positiven Veränderungen hinsichtlich der Profitabilität genauso hoch bewertet wie vor 10 Jahren. Logisch ist das für mich jedenfalls nicht.

Christoph Seeger: Mögliche Gründe für die Zurückhaltung sind vielleicht, dass Investoren sich Sorgen um die schwache demografische Entwicklung und die extrem hohen Staatsschulden machen. Machen sie sich diese Sorge zu Recht?

Ivan Domjanic: Nein, natürlich sind diese Risiken nicht völlig von der Hand zu weisen. Die Staatsschuldenquote in Japan beträgt derzeit rund 260 Prozent des BIP. Das ist natürlich schon extrem. Der Grund, weshalb diese Staatsschuldenquote noch nicht zu einer Krise geführt hat, wie z.B. in Griechenland vor etwas über 10 Jahren, ist einfach, dass diese Staatsschulden zum Großteil von Inländern gehalten werden, also von Japanern, im Gegensatz zu Griechenland damals.

Was man dazu sagen muss, ist, dass über 40 Prozent dieser Schulden von der japanischen Notenbank selbst gehalten werden und damit praktisch nicht wirklich relevant sind. Hinzu kommt, dass die Zinsen in Japan im Vergleich zu Europa und den USA deutlich tiefer liegen. Solange das der Fall ist, sollten die Schuldenberge finanzierbar bleiben. Und seien wir mal ehrlich, auch in den USA oder in bestimmten Ländern in Europa, wie z.B. Italien, Frankreich, Spanien oder Großbritannien liegt die Schuldenquote oberhalb der 100 Prozent, und das bei deutlich höheren Zinsen. Und trotzdem investieren die Anleger in diesen Märkten. Das Problem dieser Staatsschulden ist also bei weitem nicht auf Japan beschränkt.

Christoph Seeger: Die schwierige demografische Entwicklung ist auch nicht auf Japan beschränkt. Es gibt viele überalterte Länder auf der Welt. Aber Japan gilt doch schon als eines der ältesten Länder.

Ivan Domjanic: Ja, was die Demografie anbelangt, ist die alternde und schrumpfende Bevölkerung in Japan natürlich ein Bremsklotz für das Wirtschaftswachstum. Das heißt, Japan wird mit Sicherheit nicht plötzlich zum Wachstumsmotor der Weltwirtschaft aufsteigen, das ist klar. Auf der anderen Seite versucht man in Japan ja gerade die schrumpfende Bevölkerungszahl durch eine steigende Produktivität zu kompensieren. Man ist z.B. bestrebt, mehr Frauen stärker in den Arbeitsmarkt einzubinden, was ein nicht zu unterschätzendes Potenzial mit sich bringt. Außerdem beginnt man sich auch ganz langsam für qualifizierte Einwanderung zu öffnen. Der Anteil an ausländischen Fachkräften ist in Japan ja noch immer verschwindend gering. Klar, da gibt es noch sehr viel zu tun, aber zumindest besteht hier ein enormes Potenzial oder wie man im Englischen sagen würde „Room for Improvement“.

Was den Aktienmarkt angeht, spielen aber die bereits genannten Unternehmensreformen zur Steigerung der Profitabilität unserer Meinung nach auf absehbare Zeit eine deutlich wichtigere Rolle. Das heißt, die Gewinne der japanischen Unternehmen können unserer Meinung nach auch bei einem weiterhin verhaltenen Wirtschaftswachstum über die nächsten Jahre deutlich zulegen.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass gerade viele größere Unternehmen in Japan exportorientiert sind. Das heißt, für diese Unternehmen ist das Weltwirtschaftswachstum im Prinzip mindestens genauso wichtig wie das Wirtschaftswachstum in Japan selbst.

Christoph Seeger: Ihr schaut also wieder bei M&G, wie es ja eure Stärke ist, auf die Unternehmen und analysiert die Gesellschaften ganz genau. Und wenn ihr also davon ausgeht, dass sich die Bewertung des japanischen Aktienmarktes in Zukunft erhöhen wird, magst du vielleicht so einen Ausblick wagen? Wohin könnte die Reise gehen? Könnte Japan jetzt vielleicht sogar sich zu einem der am besten entwickelnden regionalen Aktienmärkte entwickeln?

Ivan Domjanic: Eine Garantie gibt es hierfür natürlich grundsätzlich nie. Und eine Glaskugel habe ich leider auch nicht.

Christoph Seeger: Schon wieder nicht dabei.

Ivan Domjanic: Ne, habe ich wieder vergessen. Aber was ich sagen kann, ist, im Basisszenario erwarten wir über die nächsten 10 Jahre ein Gewinnwachstum für den japanischen Aktienmarkt von ca. 8 Prozent zusätzlich einer Dividendenrendite von 3 Prozent und Aktienrückkäufen von 2 Prozent, die ja ähnlich wie eine Dividende zu betrachten sind. Hinzu kommt außerdem, dass wir steigende Ausschüttungsquoten erwarten und damit ein überproportionales Dividendenwachstum, solange bis die überschüssigen Cashreserven abgebaut sind. Das alles zusammengenommen würde bedeuten, dass in unserem Basisszenario selbst bei konstanten Bewertungen, also wenn die KGVs sich nicht verändern, wir mit einer annualisierte Renditeerwartung von über 10 Prozent rechnen könnten, also genauer gesagt rund 14 Prozent, herauskommen würde.

Christoph Seeger: Das ist aber schon ein recht ordentlicher Wert.

Ivan Domjanic: Ja also, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass der Markt mit so einer Rendite schon recht weit vorne sein dürfte im Vergleich zu den anderen großen regionalen Aktienmärkten. Wie gesagt, eine Garantie gibt es hierfür natürlich nie – wir leben in unsicheren Zeiten – aber das sind zumindest unsere Erwartungen für die japanischen Unternehmen aus der Bottom-Up-Perspektive. Sollten sich unsere Erwartungen tatsächlich erfüllen, so wäre es aus meiner Sicht schon sehr merkwürdig, wenn sich diese operative Leistung der japanischen Unternehmen nicht auch in einer höheren Bewertung widerspiegeln würde. Das tatsächliche Potenzial könnte also sogar noch höher ausfallen, wenn die Bewertungen nach oben angepasst würden, aber das alles ist wie gesagt natürlich nicht garantiert.

Christoph Seeger: Gute Entwicklungen sind auf dem Weg und es gibt langfristiges Potenzial. Ich finde das sehr beeindruckend, was du gerade da skizziert hast. Gibt es denn aus deiner Sicht, aus eurer Sicht bei M&G Investments auch etwas, das ganz kurzfristig für japanische Aktien spricht?

Ivan Domjanic: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Es ist grundsätzlich immer schwer, wenn nicht sogar unmöglich, den Aktienmarkt kurzfristig vorherzusagen. Wir leben in einer unsicheren Welt, in der unvorhersehbare Dinge passieren. Keiner kann sicher sagen, wie sich die geopolitischen Konflikte entwickeln werden, ob die Inflation tatsächlich bald unter Kontrolle gerät und ob wir in eine weltweite Rezession rutschen oder nicht.

Eine Sache kann man sich aber vielleicht doch vor Augen führen. Die Ersparnisse der japanischen Haushalte sind 3 ½- bis 4-mal so hoch wie die Marktkapitalisierung des gesamten japanischen Aktienmarktes. Diese Ersparnisse werfen derzeit null Prozent Zinsen ab. Premierminister Kishida hat vor einigen Monaten angekündigt, dass ab Januar nächsten Jahres die Investitionsgrenzen des sogenannten NISA-Programms – einem steuerfreien Investitionsprogramm für Privathaushalte – um das Dreifache angehoben sollen, um eben die Menschen dazu zu bewegen letztlich, in den Aktienmarkt, in produktives Kapital, zu investieren.

Man sollte hier jetzt keine Wunder erwarten, aber eine gewisse Unterstützung des japanischen Aktienmarktes ist durchaus denkbar, sofern die Japaner über ihren Schatten springen und sich trauen etwas mehr Risiken einzugehen, versteht sich. Aber ich würde jetzt nicht meine Anlageentscheidungen auf diesen einen Aspekt stützen. Das ist höchstens ein kleiner Nebenaspekt, den man im Hinterkopf behalten kann.

Christoph Seeger: Aber total spannend und sehr, sehr interessant zu wissen für alle Anlegerinnen und Anleger. Ivan, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen, da auch einmal auf die privaten Anleger in Japan einzugehen. Vielen Dank für diese spannenden Insights zum japanischen Aktienmarkt. Und das war sie leider auch schon, die fünfte Folge der zweiten Staffel des M&G Podcasts Investment Business.

Ivan Domjanic: Ja, vielen Dank, Christoph. Ich bin auch hoch gespannt. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema: Künstliche Intelligenz.