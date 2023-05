Investmentmanager im Interview „Die Japan Inc. ist reif für den Wandel“

DAS INVESTMENT: Herr Perry, Japans neuer Premierminister Fumio Kishida kündigte im Januar 2022 nichts weniger als ein neues Wirtschaftssystem für Japan an. Entstehen soll eine etwas überarbeitete Form der Abenomics; ein gerechterer Kapitalismus. Wie weit sind die Pläne gediehen, was müssen Anlegerinnen und Anleger jetzt wissen?

Sam Perry: Etwa 18 Monate nachdem der japanische Premierminister Fumio Kishida versprochen hat, eine „neue Form des Kapitalismus“ zu schaffen, werden die Konturen seines Revitalisierungsprogramms deutlich. Seine Leitinitiative, die darauf abzielt, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die sozialen Herausforderungen zu bewältigen, scheint auf einer einfachen Strategie zu beruhen: Die japanischen Bürger sollen davon überzeugt werden, inländische Aktien zu kaufen. Kishida drängt die traditionell risikoscheuen Anleger des Landes, die aber über viel Bargeld verfügen, dazu, ihr Vermögen proaktiv zu verwalten und zu investieren.

Wie soll das gelingen?

Perry: Die Kishida-Regierung führt eine neue Steuerbefreiungsregelung für Investitionen ein. Sie soll in Verbindung mit anderen Maßnahmen des Privatsektors den Wandel vom Sparen zum Investieren beschleunigen, den langfristigen Wert der Japan Inc. steigern und den Wohlstand breiter verteilen. Der steuerliche Anreiz findet bei den japanischen Bürgern Anklang. Die Rückkehr der Inflation, die sich auf einem 41-Jahres-Hoch befindet, und die zunehmende Besorgnis im Hinblick auf die Finanzierung des Ruhestands veranlassen einen wachsenden Teil der japanischen Bevölkerung dazu, sich mit Maßnahmen zur Sicherung ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen.

Was bedeutet das für japanische Aktien?

Perry: Sollte der Prozess weiter an Dynamik gewinnen, könnte er sich als transformativ für japanische Aktien erweisen: Die japanischen Sparerinnen und Sparer haben umgerechnet rund 13,7 Billionen Euro auf der hohen Kante. Wichtig ist jedoch auch, dass die Bestrebungen der Politik die Attraktivität Japans bei ausländischen Aktienanlegern erhöhen könnten: Bisher stockkonservativ geführte Unternehmen sollen sich in dynamische, flexible und aktionärsfreundliche Unternehmen verwandeln, deren Wertpapiere sich weltweit als Grundbaustein für global diversifizierte Portfolios anbieten.

Sie haben das gigantische Sparvolumen angeschnitten: Wie sieht denn das Potenzial für die auf Risiko-Assets basierende Kapitalanlage in Japan aus?

Perry: Japanische Privatanleger haben traditionell fast die Hälfte ihres Vermögens in Bargeld und Bankeinlagen angelegt. Nur 15 Prozent ihres Vermögens sind in Aktien und Investmentfonds investiert, verglichen mit rund 30 Prozent in den USA und Europa. Nach vielen gescheiterten Versuchen früherer Regierungen arbeitet Kishida daran, diesen riesigen Bargeldbestand zum Nutzen der Sparer arbeiten zu lassen. Um den Aktienanteil im Anlage-Mix zu erhöhen, hat Kishida die Steuerbefreiungsregelung für Investitionen, auch bekannt als Nippon Individual Savings Account (NISA), überarbeiten lassen.

Was hat es damit auf sich? Könnten Sie den NISA-Ansatz bitte näher erläutern?

Perry: Ursprünglich im Jahr 2014 eingeführt und dem britischen Individual Savings Account (ISA) nachempfunden, bietet NISA Anlegern eine Befreiung von der 20-prozentigen Steuer, die normalerweise auf Kapitalgewinne und Dividenden erhoben wird. Jährliche Verkaufsgewinne und Erträge in Höhe von 1,2 Millionen JPY (8.200 Euro) bleiben bis zu fünf Jahre steuerfrei. Japanische Anlegerinnen und Anleger haben damit das Potenzial, die Nachfrage auf dem Aktienmarkt des Landes, der der zweitgrößte der Welt ist, deutlich zu steigern.

Ein Risiko, das japanische Anleger – ob institutionelle oder Privatanleger – stets beunruhigt, ist die Währungsvolatilität.

Perry: In der Regel haben japanische Anleger gerne höhere ausländische Renditen in Kauf genommen, aber das Währungsrisiko stets abgesichert. Nun sind jedoch die Kosten für die Absicherung auf ein Niveau gestiegen, das zu Ungleichgewichten gegenüber den Renditen führt. Die dreimonatigen Absicherungskosten vom US-Dollar zum Yen beispielsweise liegen bei 5,2 Prozent, verglichen mit dem Renditeunterschied von 3,4 Prozent zwischen zehnjährigen US-Staatsanleihen und zehnjährigen japanischen Staatspapieren. Das bedeutet, dass die 3,5 Prozent für US-Treasuries nach Abzug der Absicherung zu einem Wertverlust von 1,8 Prozent führen. Investitionen in japanische Aktien, die eine Dividendenrendite von durchschnittlich 2,6 Prozent bieten, bieten sich damit eher an.

Japaner sollen vom Stakeholder zum Shareholder werden: Was bedeutet das für ausländische Anleger?

Perry: Wenn sich Japan zu einer Nation von Aktionären entwickelt, ist das auch ein gutes Zeichen für ausländische Investoren. Nicht zuletzt deshalb, weil das Entstehen einer großen inländischen Aktionärsbasis die Bemühungen um eine Anhebung der japanischen Corporate-Governance-Standards beschleunigen dürfte. Traditionell mussten japanische Unternehmen den Bedürfnissen einer sehr breiten Gruppe von Stakeholdern gerecht werden, darunter Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Die breite Fokussierung hat zu einer oft ineffizienten Nutzung des Kapitals geführt. Nicht umsonst weist die Hälfte der an der Tokioter Börse notierten Unternehmen ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1 und eine Eigenkapitalrendite von unter 8 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt die Eigenkapitalrendite der im S&P 500 gelisteten Unternehmen bei 19,4 Prozent – bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,9.

Ist zu erwarten, dass Kishidas Vorstoß zur Etablierung einer Aktienkultur in Japan den Bemühungen der Tokioter Börse zur Verbesserung der Unternehmensführung und der Aktionärsrenditen mehr Schwung verleihen wird?

Perry: Aus Frustration darüber, dass bestimmte Unternehmen offenkundig keine Bedenken haben, die Kriterien für eine fortgesetzte Börsennotierung immer wieder zu verletzen, hat die Tokioter Börse als drittgrößte Börse der Welt von „Wiederholungstätern“ verlangt, ihre Managementstrategien und Pläne zur Verbesserung der Kapitaleffizienz ihrer Bilanz und ihrer Rentabilität offenzulegen. Andernfalls soll ihnen der Börsenzugang verwehrt werden. In Kishidas Reformen zeigt sich deutlicher denn je das Bestreben, die Unternehmensführung und Aktionärsrenditen börsennotierter Unternehmen in Japan zu verbessern.

Das könnte ein Grund für internationale Anleger sein, ihr Engagement in japanischen Aktien zu erhöhen.

Perry: Ja, aber auch die fundamentalen Gründe dafür sind überzeugend. Nach unseren Berechnungen dürfte die japanische Wirtschaft im laufenden Jahr mit 1,5 Prozent die höchste Wachstumsrate in den Industrieländern verzeichnen, was auf einen Anstieg der Investitionen und Ausgaben von Unternehmen und Haushalten mit hohen Barmitteln zurückzuführen ist.

Welche Renditen wären Ihrer Einschätzung nach mit japanischen Aktien möglich?

Perry: Auf längere Sicht erwarten wir für japanische Aktien in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Rendite von mehr als 10 Prozent. Damit würde die Rendite über der von US-Aktien liegen und in US-Dollar gerechnet fast so hoch ausfallen wie die Renditen von Schwellenländeraktien, allerdings bei weitaus geringerer Volatilität.

Kurz gesagt, japanischen Aktien könnte in internationalen Portfolios ein höherer Stellenwert zukommen?

Perry: Globale Anleger hatten Japan in den vergangenen zwei Jahrzehnten untergewichtet. Derzeit ist die Allokation von japanischen Aktien in ausländischen Aktienportfolios auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Da sich jedoch sowohl die Prioritäten der japanischen Unternehmen ändern als auch die inländischen Anleger beginnen, den eigenen Aktienmarkt wieder schätzen zu lernen, gibt es zunehmend Anreize, die Allokation in Japan zu erhöhen. Kurz gesagt: Japanischen Aktien sollte eine größere Gewichtung im Portfolio zukommen. Die Japan Inc. ist reif für den Wandel.