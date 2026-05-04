Aktuell niedrige Bewertungen und viel struktureller Schub: Die Quality Growth-Analysten von Comgest stellen vier Japan-Aktienunternehmen vor, die dem „Ikigai-Prinzip“ folgen.

Inmitten der geopolitischen Entwicklungen, des Energiepreisschocks und der makroökonomischen Unsicherheit wirkt Japan auf den ersten Blick exponiert. Doch unter der Oberfläche ergibt sich ein anderes Bild: Für langfristig orientierte Investoren dürfte Japan unverändert interessant sein.

Die Unsicherheiten im Nahen Osten, Ölpreise jenseits der Marke von 100 US-Dollar und Störungen globaler Lieferketten dominieren die Schlagzeilen. Japan scheint in diesem Kontext verwundbar: hohe Importabhängigkeit bei Energie, eine alternde Bevölkerung und eine traditionell stark exportorientierte Industrie. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. In Japans Volkswirtschaft gibt es viele strukturell widerstandsfähige, börsennotierte Unternehmen, die – im Sinne der Philosophie des „Ikigai“ – weniger von kurzfristigen Zyklen als von langfristiger Wertschöpfung rund um die Welt geprägt sind.

Japan federt Energiekrisen besser ab als andere Länder

Zudem ist Japan gegen Energiepreisschocks relativ gut gewappnet. Die Ölkrise der 1970er-Jahre führte zu einem tiefgreifenden Umbau der Energiepolitik, dessen Effekte bis heute sichtbar sind: strategische Reserven, diversifizierte LNG-Bezüge (zur Beschaffung von verflüssigtem Erdgas) und eine institutionalisierte Krisenreaktionsfähigkeit.

Diese Struktur wirkt auch im aktuellen Umfeld. Zwar bleibt die Abhängigkeit von Rohölimporten hoch, doch die Fähigkeit, externe Schocks abzufedern, ist deutlich ausgeprägter als in vielen anderen Industrieländern. Aktuelle Umfragen der Bank of Japan – insbesondere der Tankan-Bericht – deuten darauf hin, dass sowohl verarbeitendes Gewerbe als auch Dienstleistungssektor auf einem überraschend robusten Sentimentniveau operieren.

Regierungspolitik hilft Japans Unternehmen

Ein wichtiger Grundgedanke vieler Japan-Investoren lautet: Japan ist zuvorderst der Standort eines Unternehmens – nicht der eigentliche Motor seines Geschäftsmodells.

Das bedeutet: Zwar sind Japans Konzerne im Land steuerlich, regulatorisch und bilanziell verankert. Doch ihre Umsätze und Gewinne erwirtschaften sie häufig weltweit – in Europa, den USA oder den Schwellenländern. Entscheidend ist damit weniger die Frage, wie sich die japanische Wirtschaft entwickelt, sondern vielmehr: Wie entwickelt sich die Nachfrage an den globalen Märkten, in denen diese Unternehmen Umsätze erzielen?

Für Anleger wichtig: Viele dieser Unternehmen sind in Trends eingebunden, die über Ländergrenzen hinaus wirken – etwa Automatisierung, demografischer Wandel oder Digitalisierung. Was besonders zählt: Mit der Ernennung von Sanae Takaichi im Oktober 2025 hat Japan einen wirtschaftspolitischen Kurs eingeschlagen, der weniger auf kurzfristige Stimulusmaßnahmen als auf strukturelle Wettbewerbsfähigkeit setzt.

Die Agenda umfasst drei zentrale Elemente:

Deregulierung und fiskalische Entlastung

gezielte Öffnung für ausländische Direktinvestitionen

Stärkung strategischer Industrien wie Halbleiter, Robotik und KI

Besonders bemerkenswert ist die Zielsetzung beim massiven Ausbau ausländischer Investitionen. Japan positioniert sich zunehmend als offener Kapitalstandort in Asien.

Parallel dazu erhöht Japan seine Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des BIP – ein historischer Schritt, der insbesondere für hochspezialisierte Industrieunternehmen neue Nachfrageimpulse setzt.

Qualität für das Portfolio: Vier japanische Aktienunternehmen

Im Zentrum vieler Qualitätsstrategien stehen Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich durch strukturell steigende Nachfrage, hohe Eintrittsbarrieren und Preissetzungsmacht auszeichnen.

Einige Beispiele:

Keyence operiert im Bereich industrieller Sensorik und Messtechnik. Das Unternehmen ist tief in Produktionsprozesse integriert und überzeugt Kunden mit hoher Innovationsgeschwindigkeit. Margen von über 50 Prozent sind Ausdruck dieser strukturellen Stärke.

operiert im Bereich industrieller Sensorik und Messtechnik. Das Unternehmen ist tief in Produktionsprozesse integriert und überzeugt Kunden mit hoher Innovationsgeschwindigkeit. Margen von über 50 Prozent sind Ausdruck dieser strukturellen Stärke. Fanuc ist einer der global führenden Anbieter industrieller Robotik und Steuerungssysteme. Die installierte Basis erzeugt wiederkehrende Umsätze aus Wartung und Upgrades.

ist einer der global führenden Anbieter industrieller Robotik und Steuerungssysteme. Die installierte Basis erzeugt wiederkehrende Umsätze aus Wartung und Upgrades. Hoya verbindet zwei hochdynamische Sektoren: Halbleitertechnologie und Medizintechnik. Während im Halbleiterbereich hochpräzise Photomasken essenziell für die Chipproduktion sind, wächst im Gesundheitsbereich die Nachfrage nach optischen Präzisionslösungen für Diagnostik, Chirurgie und Sehhilfen in einer alternden Gesellschaft.

verbindet zwei hochdynamische Sektoren: Halbleitertechnologie und Medizintechnik. Während im Halbleiterbereich hochpräzise Photomasken essenziell für die Chipproduktion sind, wächst im Gesundheitsbereich die Nachfrage nach optischen Präzisionslösungen für Diagnostik, Chirurgie und Sehhilfen in einer alternden Gesellschaft. Chugai Pharmaceutical schließlich agiert im Bereich Onkologie und biopharmazeutischer Innovation. In Kooperation mit globalen Partnern adressiert das Unternehmen Krankheiten, deren Behandlung weniger konjunkturabhängig als vielmehr demografisch getrieben ist.

Gemeinsam ist diesen Unternehmen ein entscheidendes Merkmal: Sie sind keine Zykliker im klassischen Sinne. Ihre Nachfrage folgt strukturellen Trends, nicht kurzfristigen Konjunkturbewegungen.

Niedrigzins bleibt struktureller Vorteil

Die aktuelle Debatte über steigende Energiepreise und mögliche geldpolitische Reaktionen der Bank of Japan ist für kurzfristige Marktbewegungen relevant, aber für die langfristige Ertragsentwicklung nur begrenzt entscheidend.

Selbst bei leicht steigenden Zinsen bleibt das reale Zinsniveau in Japan niedrig, während die strukturellen Treiber – Automatisierung, demografischer Wandel, technologische Aufrüstung – intakt bleiben. Für Unternehmen mit hoher Kapitalrendite und stabilen Cashflows ist entscheidend, dass sie Kapital effizient reinvestieren können. Genau hier liegt der Kern langfristiger Wertschöpfung.

Viele Qualitätsunternehmen erscheinen unterbewertet

Die Kombination aus gedämpfter Marktstimmung und soliden operativen Fundamentaldaten hat jetzt zu einer interessanten Bewertungssituation geführt. Viele japanische Qualitätsunternehmen handeln auf Multiplikatoren, die im historischen Kontext moderat erscheinen – insbesondere im Verhältnis zu erwarteten Wachstumsraten. Infolgedessen ergibt sich für Anleger eine seltene Konstellation: Hochwertigen Geschäftsmodellen und strukturellem Wachstum stehen Bewertungen gegenüber, die eher Unsicherheit als Qualität widerspiegeln.

Krisen meistern: Ikigai als Investmentprinzip

Japanische Unternehmen haben wiederholt bewiesen, dass sie Krisen nicht nur überstehen, sondern dadurch strukturell besser werden. Dieses Prinzip – im kulturellen Kontext oft als Teil der„Ikigai“-Philosophie beschrieben, also die Motivation, auch in schwierigen Phasen durchzuhalten – ist eine über viele Jahrhunderte gewachsene Tradition der Selbstständigkeit. Sie bestimmt bis heute, wie sich Japan unter Druck organisiert. Zugleich lässt sich dieses Denken auch als ökonomische Logik lesen: Kontinuität und Anpassungsfähigkeit sind Grundlage langfristiger Wertschöpfung. Anleger können vor diesem Hintergrund in Japan interessante Kapitalanlagechancen finden. Robuste langfristige Renditen entstehen nach Meinung von Comgest nicht in den kurzfristigen Marktverzerrungen der Gegenwart, sondern im stetigen Fortschreiben von Qualität.

Zur Person Richard Kaye Portfoliomanager bei Comgest